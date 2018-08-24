ERR: в Таллине торжественно открыли мемориал жертвам коммунизма

В День памяти жертв тоталитарных режимов в Таллине открыли мемориал «жертвам коммунизма», на строительство которого было выделено около шести миллионов евро. На его стенах оставлено место, чтобы добавить в будущем имена тех людей, точную судьбу которых пока так и не удалось выяснить, передаёт ERR. По оценкам экспертов, жертвами коммунизма в Эстонии стали свыше 75 тысяч человек.

Сегодня, в общеевропейский День памяти жертв тоталитарных режимов, в Таллине на Маарьямяги прошло торжественное открытие памятника жертвам коммунизма. По разным подсчётам, жертвами коммунизма в Эстонии стали свыше 75 тысяч человек. Подробнее — в первом сюжете.

Мемориал жертвам коммунизма в Маарьямяги — мрачный коридор, символизирующий путь с родины на чужбину, в неизвестность. На его стенах выгравировано свыше 22 тысяч имён тех, кто пал жертвой тоталитарного режима.

Пришедшие сегодня на открытие мемориала искали в этих бесконечных списках родные имена.

ПИЛЬЯ, эстонка: Вот мой дедушка, я нашла своего дедушку. Господи, как хорошо! Ну теперь мы начнём ходить сюда. Хотя бы одно место… Мы годами искали дедушку, в книгах находили упоминания о нём. Нашли его теперь. Так хорошо стало. Он был убит — но мы не получили его тело, нам сказали, что он пропал без вести. Весь вагон целиком «пропал без вести».

На стенах рядом друг с другом находятся имена самых разных людей, самых разных национальностей. Русских фамилий среди них несколько тысяч.

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД, президент Эстонии: Здесь — врачи и учёные, фермеры и инженеры, предприниматели и военные, руководители страны и рабочие. Представители всех сфер жизни. Они все были из Эстонии. И они все были самых разных национальностей.

Президент в своей речи призвала помнить о тех страшных временах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Представители всех христианских конфессий, а также главный раввин Эстонии, прочитали молитвы.

На стенах оставлено место, так как историкам ещё предстоит внести сюда новые имена.

МЕЭЛИС МААРИПУУ, член правления Эстонского института памяти: Есть ещё много людей, чья судьба до конца не ясна. Разумеется, этот мемориал посвящён также и им. Если в ходе исследовательских работ удастся точнее узнать судьбу этих людей — то по задумке авторов, мы сможем здесь на стенах добавить новые таблички. Так что людям не стоит переживать, если их близких здесь нет, но они должны бы быть. В будущем мы сможем нанести их имена на эти стены.

По разным подсчётам, жертвами коммунистического режима в Эстонии стали свыше 75 тысяч человек самых разных национальностей и вероисповедований.

Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.