ERR: в Эстонии завершается строительство мемориала жертвам коммунизма

Мемориальный комплекс памяти жертв коммунизма в Эстонии уже почти достроен и будет открыт 23 августа, в День памяти жертв сталинизма и нацизма, передаёт ERR. Строители приступили к установке табличек с именами людей, которые были депортированы из Эстонии в Сибирь и убиты в лагерях и тюрьмах. Их число, по оценкам эстонских экспертов, достигает 22 тыс. человек.

Строительство мемориала Маарьямяэ, который будет посвящён жертвам коммунизма, подходит к концу. Началась установка табличек с именами 22 тысяч человек, которые были депортированы из Эстонии в Сибирь, убиты в лагерях и тюрьмах. Большинство из них погибли вдали от родины, места захоронения многих до сих пор неизвестны.

Мемориал состоит из двух частей. Одна в виде длинного туннеля называется «Путь», другая — «Домашний сад». Открытие комплекса состоится 23 августа, в День памяти жертв сталинизма и нацизма.

ТООМАС ХИЙО, научный руководитель Эстонского института исторической памяти: Мы почтим память всех наших людей. Особо мы будем вспоминать тех, кто отдал свою жизнь за Эстонию. На этом мемориале — имена тех, кто пал безвинной жертвой за Эстонию. Это часть истории эстонского народа и Эстонии. Поэтому мы должны помнить этих людей, как помнят невинных жертв и другие народы.

Дата выхода в эфир 06 августа 2018 года.