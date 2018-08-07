ERR: в Эстонии завершается строительство мемориала жертвам коммунизма

Мемориальный комплекс памяти жертв коммунизма в Эстонии уже почти достроен и будет открыт 23 августа, в День памяти жертв сталинизма и нацизма, передаёт ERR. Строители приступили к установке табличек с именами людей, которые были депортированы из Эстонии в Сибирь и убиты в лагерях и тюрьмах. Их число, по оценкам эстонских экспертов, достигает 22 тыс. человек.
Строительство мемориала Маарьямяэ, который будет посвящён жертвам коммунизма, подходит к концу. Началась установка табличек с именами 22 тысяч человек, которые были депортированы из Эстонии в Сибирь, убиты в лагерях и тюрьмах. Большинство из них погибли вдали от родины, места захоронения многих до сих пор неизвестны.
Мемориал состоит из двух частей. Одна в виде длинного туннеля называется «Путь», другая — «Домашний сад». Открытие комплекса состоится 23 августа, в День памяти жертв сталинизма и нацизма.
ТООМАС ХИЙО, научный руководитель Эстонского института исторической памяти:Мы почтим память всех наших людей. Особо мы будем вспоминать тех, кто отдал свою жизнь за Эстонию. На этом мемориале — имена тех, кто пал безвинной жертвой за Эстонию. Это часть истории эстонского народа и Эстонии. Поэтому мы должны помнить этих людей, как помнят невинных жертв и другие народы.
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