Frankfurter Allgemeine: с советским прошлым Польша попрощается с размахом

Польское правительство намерено ликвидировать 300 советских монументов, чтобы таким образом «символически предать социализм земле», сообщает Frankfurter Allgemeine. Памятники установлены по всей Польше, причём некоторые поляки по-прежнему относятся к ним довольно сентиментально, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

На протяжении 70 лет этот памятник Красной армии стоял на центральной площади польского города Легница. В настоящий же момент он влачит своё плачевное существование на складе.

Национально-консервативное правительство Польши намерено ликвидировать 300 подобных монументов, чтобы таким образом символически предать социализм земле.

МАЦЕЙ КОРКУЧ, Институт национальной памяти: В Польше нет места памятникам Гитлеру или Сталину. Их, возможно, и почитают в других странах и на других континентах, но только потому, что эти государства в отличие от нас не столкнулись с геноцидом, который устроили нацисты и сталинисты.

Самый знаменитый пережиток сталинской эпохи — Дворец культуры и науки в Варшаве. Памятники в честь Красной армии, обелиски и танки установлены по всей стране. Некоторые поляки и сегодня относятся к ним довольно сентиментально.

МАТЕУШ ЯБЛОНСКИ, житель Мальборка: Он всегда здесь стоял. Детьми мы играли здесь в догонялки или прятки. Он никогда никому не мешал.

А тем временем польское правительство охотнее устанавливает новые памятники. Вот этот, например, недавно открыли в Варшаве, чтобы почтить память 96 жертв авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Тогда на борту также находился президент Лех Качиньский. Его брата-близнеца Ярослава сегодня считают серым кардиналом польской политики.

Дата публикации 15 мая 2018 года.