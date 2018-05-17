Frankfurter Allgemeine: с советским прошлым Польша попрощается с размахом

Польское правительство намерено ликвидировать 300 советских монументов, чтобы таким образом «символически предать социализм земле», сообщает Frankfurter Allgemeine. Памятники установлены по всей Польше, причём некоторые поляки по-прежнему относятся к ним довольно сентиментально, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
На протяжении 70 лет этот памятник Красной армии стоял на центральной площади польского города Легница. В настоящий же момент он влачит своё плачевное существование на складе.
Национально-консервативное правительство Польши намерено ликвидировать 300 подобных монументов, чтобы таким образом символически предать социализм земле.
МАЦЕЙ КОРКУЧ, Институт национальной памяти: В Польше нет места памятникам Гитлеру или Сталину. Их, возможно, и почитают в других странах и на других континентах, но только потому, что эти государства в отличие от нас не столкнулись с геноцидом, который устроили нацисты и сталинисты.
Самый знаменитый пережиток сталинской эпохи — Дворец культуры и науки в Варшаве. Памятники в честь Красной армии, обелиски и танки установлены по всей стране. Некоторые поляки и сегодня относятся к ним довольно сентиментально.
МАТЕУШ ЯБЛОНСКИ, житель Мальборка: Он всегда здесь стоял. Детьми мы играли здесь в догонялки или прятки. Он никогда никому не мешал.
А тем временем польское правительство охотнее устанавливает новые памятники. Вот этот, например, недавно открыли в Варшаве, чтобы почтить память 96 жертв авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Тогда на борту также находился президент Лех Качиньский. Его брата-близнеца Ярослава сегодня считают серым кардиналом польской политики.
Росстандарт утвердил новый ГОСТ «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию пассажиров на вокзальных комплексах», который ограничивает время ожидания в очередях в кассы 10 минутами.
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