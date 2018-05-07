1+1: харьковский мэр потребовал взять под охрану советские памятники

Харьковский мэр потребовал от местной полиции взять под охрану все советские памятники, которые ещё остались в городе. Как передаёт «1+1», причиной этому стало то, что накануне неизвестные повалили бюст маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес требует от местной полиции взять под охрану все советские памятники, которые ещё остались в городе. Накануне там неизвестные разрушили бюст советского военачальника маршала Жукова.

Правда, бюст пролежал на земле недолго: местная администрация уже вернула его на место.

Порчу памятника в мэрии назвали провокацией, а тех, кто повалил бюст Жукова, — вандалами.

Харьковская патриотически настроенная общественность уже давно требовала снести монумент, но бюста нет в реестре памятников, поэтому он и не попал под декоммунизацию.

Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.