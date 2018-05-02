France 24: в Польше заменят памятники Красной армии на современных героев

«В Польше нет места ни памятникам Сталину, ни памятникам Гитлеру», — говорят в государственном ведомстве, которое занимается расследованием преступлений против польского народа. При этом в стране по-прежнему много памятников советской эпохи, вплоть до Дворца культуры и науки в Варшаве, но власти хотят заменить их на современные.

Почти 70 лет этот памятник во славу солдат Красной армии стоял на главной площади города Легницы на юго-западе Польши. Но, как и многие другие, он оказался на складе. Это результат закона о декоммунизации, который ввели консервативные власти Польши.

МАЦЕЙ КОРКУЧ, Институт национальный памяти: В Польше нет места ни памятникам Сталину, ни памятникам Гитлеру. В других странах могут их прославлять, если хотят, но там не знали опыта геноцида.

Прошло почти 30 лет после падения «железного занавеса», но повсюду в Польше разбросаны десятки памятников коммунизма, как Дворец культуры и науки в Варшаве или памятники солдатам Красной армии. Поэтому этот закон о декоммунизации в Москве воспринимают плохо. Но для партии Ярослава Качиньского это политическая цель. Фигуры коммунизма будут постепенно заменяться более современными героями.

Дата выхода в эфир 01 мая 2018 года.