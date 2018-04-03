1+1: мариупольские памятники Ленину либо продадут, либо переплавят

Уже два года на одном из коммунальных предприятий украинского Мариуполя лежат демонтированные в рамках кампании по декоммунизации бронзовые памятники Ленину. Как передаёт «1+1», эти памятники не являются историческим культурным наследием, поэтому их либо продадут, либо переплавят на новую скульптуру.

Полмиллина гривен под открытым небом. В Мариуполе думают, что делать с советским наследием. Демонтированные Ильичи уже два года лежат во дворе коммунального предприятия. Бронзовые коммунистические вожди стоят не менее 500 тысяч гривен — конечно, если продать прозрачно и честно.

Коммунистические идолы, которым когда-то поклонялись целые поколения, теперь доживают свой век во дворе коммунальщиков в Мариуполе — глаза в пол, руки к небу.

ГАЛИНА СТЕПАНКОВА, врио директора комбината коммунальных предприятий Мариуполя: Памятники Ленину у нас находятся уже два года. Их демонтировали ещё в 2016 году, их привезли на складирование и сохранность, и мы их охраняем.

Советские вожди, разбитые молотками и сброшенные «азовцами» с пьедесталов, ждут своей судьбы. Из реестров культурного наследия их убрали, охранный номер отменили.

ЕЛЕНА МАХОВА, руководитель управления по вопросам прессы и информации Мариупольского горсовета: Эти памятники не являются историческим культурным наследием после их демонтажа в рамках закона о декоммунизации.

Шесть тонн бронзы коммунальщики решили выставить на продажу, но забыли предупредить мэрию, зарегистрировались на «Прозорро»*, но, чтобы не навлечь беду, отменили тендер.

ГАЛИНА СТЕПАНКОВА: Оценочная стоимость выставления была 498 тысяч. Мы перенесли, потому что идёт уточнение технических условий продажи.

Куда потратить деньги от будущей продажи декоммунизированных памятников, чиновники спросят местных жителей. Как вариант рассматривают изготовление из бронзы новой скульптуры: на месте бывшего центрального памятника Ленину хотят установить фигуру одного из основателей города.

Руслан Ярмолюк, Михаил Бутята, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 03 апреля 2018 года.

* Портал государственных закупок (прим. ИноТВ).