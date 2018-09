Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину

Однако 5 марта толпа сторонников правых сил приветствовала снос памятника, который был свернут с постамента при помощи бульдозера. Правда, до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно нанял и пригнал этот бульдозер, отмечается в статье.

Представители проигравшей на последних выборах марксистской партии назвали этот инцидент примером «фобии в отношении коммунизма». Как заявил в интервью The Indian Express секретарь местной партийной ячейки Тапас Датта, по словам свидетелей, после свержения памятника Ленину вандалы откололи голову и «стали играть ей в футбол». Но на видеозаписи с места событий запечатлён лишь сам момент сноса статуи бульдозером, отмечается в статье.

In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.



