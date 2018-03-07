Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину

После того как правая «Индийская народная партия» одержала победу на парламентских выборах, её сторонники снесли бульдозером памятник Ленину в штате Трипура. В течение 25 лет до этого власть в этом штате находилась в руках марксистской партии, а статуя Ленина была установлена там в 2013 году в честь 20-летия правления левых, поясняет The Indian Express.
Менее чем через двое суток после объявления результатов парламентских выборов в Индии сторонники правой «Индийской народной партии», которая смогла одержать победу и занять лидирующие позиции после 25-летнего правления левых сил, снесли при помощи бульдозера памятник Владимиру Ленину. Эта статуя была установлена на одной из центральных площадей в городе Белония индийского штата Трипура пять лет назад, когда правящая на тот момент марксистская партия отмечала 20-летие своего прихода к власти, пишет The Indian Express.
Однако 5 марта толпа сторонников правых сил приветствовала снос памятника, который был свернут с постамента при помощи бульдозера. Правда, до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно нанял и пригнал этот бульдозер, отмечается в статье.
Представители проигравшей на последних выборах марксистской партии назвали этот инцидент примером «фобии в отношении коммунизма». Как заявил в интервью The Indian Express секретарь местной партийной ячейки Тапас Датта, по словам свидетелей, после свержения памятника Ленину вандалы откололи голову и «стали играть ей в футбол». Но на видеозаписи с места событий запечатлён лишь сам момент сноса статуи бульдозером, отмечается в статье.
In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.
В то же время сторонники правых сил утверждают, что разрушение памятника стало выражением гнева и недовольства со стороны граждан, которых «угнетали» левые, сообщает The Indian Express. По словам свидетелей, упавшая статуя осталась на ночь на земле рядом с постаментом, а в дальнейшем её должна забрать полиция и отправить в муниципалитет, говорится в статье.
Сообщается также, что 3,5-метровый памятник Ленину соорудил пять лет назад местный скульптор Кришна Дебнат всего за три рупии. В то же время правые утверждали, что работы по сооружению памятника проводились «на деньги налогоплательщиков», и это, по их словам, также вызывало большое недовольство среди граждан.
Между тем одна из самых известных статуй Ленина в Индии, установленная в центре Калькутты, до сих пор остаётся на месте. Её не стали сносить, хотя в 2011 году левые проиграли там выборы и также утратили власть после 34 лет правления, напоминает The Indian Express.
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