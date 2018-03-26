Rzeczpospolita: Легница избавилась от памятника благодарности Советской армии

Власти польского города Легница демонтировали памятник благодарности Советской армии, возведённый почти 70 лет назад в самом центре города, пишет Rzeczpospolita. Несмотря на призывы жителей оставить памятник как символ истории, власти города провели демонтаж в рамках так называемого закона о декоммунизации.

Из центра польского города Легница исчез памятник благодарности Советской армии. В субботу скульптуры двух солдат и ребёнка были сняты с постамента спустя 67 лет вследствие закона о декоммунизации, пишет Rzeczpospolita.

Памятник благодарности Советской армии был воздвигнут на Легницкой площади — тогдашней площади Сталина — 11 февраля 1951 года. Перед войной там был установлен памятник прусскому королю Фридриху Второму, рассказывает издание.

Монумент благодарности Советской армии представлял собой советского солдата, который пожимает руку польскому солдату, символически передавая ему независимость польского государства. Польский солдат, который от Ленино до Берлина сражался плечом к плечу с советским солдатом, выражает ему благодарность и заверение в дружбе — такое описание дал автор памятника Юзеф Газы. В компании солдат была маленькая девочка. Ребёнок, которого польский солдат держит на плече и который опирается своей ручкой о надёжное плечо советского солдата, является символом молодого поколения, которое было спасено от порабощения, объяснял скульптор.

Скульптура была вылита из лома, оставшегося от двух памятников — Фридриху Второму и Вильгельму Первому, напоминает Rzeczpospolita.

Монумент благодарности был для многих жителей Легницы «символом порабощения страны и города». Намёки на снос памятника появились уже в 1956 году, но они усилились лишь после 1993 года, когда Легницу покинули россияне Северной группы войск Советской армии.

В 2009 году городской совет принял решение о переносе памятника на кладбище, но оказалось, что были необходимы консультации с посольством России. К тому же опрос общественного мнения показал, что значительное число жителей высказывается за то, чтобы оставить памятник как символ истории.

«Сейчас монумент сносится на основании так называемого закона о декоммунизации», — заявил пресс-секретарь легницкого муниципалитета Аркадиуш Родак.

Пресс-секретарь добавил, что медные фигуры, а также таблички с демонтированного памятника попадут на склады Легницкого предприятия городского хозяйства, а потом в лапидарий, который будет создан в Музее меди в городе Легница, рассказывает издание.

В свою очередь, остатки цоколя памятника будут отправлены на региональную установку переработки городских отходов, резюмирует Rzeczpospolita.