Wirtualna Polska: антироссийская Польша воплощает самые смелые мечты Кремля

Хаос в Европе нужен России, чтобы ослабить доверие к западным демократиям среди их собственных граждан, а также разбить единство сплочённой Европы на её восточном фланге, пишет польский журналист Якуб Маймурек. Это предоставит возможность вернуться России на большую шахматную доску, а нынешнее правительство Польши ей в этом последовательно помогает, уверяет он на портале Wirtualna Polska.

«Создаётся впечатление, что в Польше нет более антироссийской партии, нежели партия «Право и справедливость». Как ни парадоксально, всё, что происходит в Польше после 2015 года, выглядит так, будто взято из сценария политтехнологов Владимира Путина», — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Якуб Маймурек.

Особенно ситуация вокруг несчастного и ненужного закона об Институте национальной памяти, который потопил имидж Польши в глазах мирового общественного мнения и рассорил её почти со всеми, развивается так, что Кремлю было бы сложно придумать лучший сценарий, сожалеет автор.

В характерном для окружения ПИС, полном недосказанностей стиле политики и СМИ правящего правого толка винят Россию в невиданных вещах, вплоть до убийства польского президента под Смоленском. «Как это возможно?» — задаётся он вопросом.

«Кремлю есть, чем поживиться в нашем регионе. Возвращение в нём гегемонии — ключевая для России задача, потому что государство Путина хочет вернуться в мировую геополитическую первую лигу. А это в свою очередь необходимо для сохранения стабильности режима», — объясняет журналист.

Вопреки обещаниям, данным в начале века, Путин не в состоянии дать россиянам всеобщего благосостояния и даже надежды на его достижение в вообразимом будущем. «Чтобы общественное недовольство не свергло существующую систему власти, надо дать россиянам что-то другое — чувство национальной гордости и имперской мощи. Телевизор, наполненный сообщениями о российской силе, должен пока что компенсировать пустой холодильник», — добавляет он.

Боксировать среди тяжеловесов, в той же самой лиге, что Китай и Соединённые Штаты, России не хватает ресурсов. Она не динамичная, инновационная экономика. Только продукты хорошо развитой оборонной промышленности и ископаемое сырьё составляют конкурентцию на мировых рынках. «Государству Путина также катастрофически не хватает «мягкой силы» — хорошего имиджа в мире, привлекательной культуры или собственной идеологии», — перечисляет автор.

Эти службы ведут агрессивные действия на территории Западной Европы, региона Польши, а также — как показывает следствие специального прокурора Мюллера, — Штатов. Фронтом их действий часто являются общественные СМИ, которые соответственно обученные службы насыщают фальшивками, искусственным информационным шумом, рассчитанным на радикальное общественное мнение контентом, генерируемым сотнями фальшивых аккаунтов, рассказывает Маймурек.

В отличие от советских времён эта дезинформационная кампания не пропагандирует никакой идеологии. Речь идёт не о нарушении собственного мировосприятия, а скорее о вызове такого хаоса, чтобы не было возможности отличить правду от лжи, информацию от болтовни, манипуляции от честной аргументации, объясняет он.

Этот хаос служит двум стратегическим целям. Во-первых, ослабить доверие к западным демократиям среди их собственных граждан. Во-вторых, разбить единство сплочённой Европы, особенно на её восточном фланге. Вызванное этим ослабление Запада должно помочь России вернуться на большую шахматную доску.

Совесть Штатов тоже нечиста, если речь идёт об отношении к суверенитету меньших, более бедных стран, — проблема в том, что они будут включены в глубоко манипулируемый нарратив, единственная задача которого состоит в том, чтобы отобрать у западного общественного мнения способность к рациональному мышлению о действиях России на международной арене, добавляет он.

К этому нарративу добавляются реакционные покрикивания на «Гейропу», рассказы о мнимых «зонах шариата» в европейских городах, соединённые с презрением к слабости либеральных государств Старого Света. Либерализм — убеждает кремлёвская пропаганда — приведёт Европу к краху, сделает её бессильной по отношению к «исламской инвазии».

Россия реализует эту цель, поддерживая ставящие под сомнение демократическо-либеральный консенсус организации крайне правого толка. Наиболее известный случай — это поддерживаемый щедрыми займами посредством российских банков Национальный фронт. Кремль делает ставку на укрепление крайностей, чтобы уничтожить политический центр в Европе и Штатах, настолько углубляя и радикализируя в них политический раскол, чтобы эти организмы стали непригодными для правления, независимо от того, кто выиграет выборы, объясняет журналист.

Крайне правое крыло нужно России в качестве силы, стремящейся разрушить Европейский союз. Сплочённая, по-настоящему солидарная, проводящая общую энергетическую и оборонную политику, Европа была бы для стратегии Кремля большой проблемой. Легче вести свою игру по отношению к разделённой Европе, рассоренной между собой, растрачивающей свою энергию на внутренние конфликты.

В эти стратегические цели России политика партии «Право и справедливость» очень хорошо вписывается, считает автор. Ведь ПИС играет против сильной, федеральной Европы, против институции ЕС. Позиция настоящего польского правительства является лучшим аргументом для всех тех на Западе, кто считает, что принятие Восточной Европы в ЕС было ошибкой. Правительства Шидло и Моравецкого поссорились с Европейской комиссией, Германией, Францией, Израилем, США. Никогда после 1989 года Польша не была так одинока в мире.

ПИС также играет в российскую игру в отношениях с Украиной. Вместо того чтобы говорить с Украиной о будущем и искать согласия касательно того, как она должна выглядеть, мы вступаем с ней в непродуктивные споры о прошлом — восточная политика Польши становится заложником Волыни и институции памяти, которые создаются вокруг этого события. «Политики и СМИ обвиняли Туска и партию «Гражданская платформа» в их подчинении России. Однако, наблюдая всё это, хочется спросить: и кто здесь пророссийская партия?» — задаётся вопросом журналист.

«Конечно, не только из предосторожности мы не можем сегодня обвинить ПИС в явной деятельности в пользу России. Я верю в то, что политики этой партии действуют в полном убеждении: всё, что они делают, идёт на пользу Польше и полякам», — считает автор.

«Нельзя, однако, скрыть, что политика последних двух лет не могла быть лучше для Кремля. Всё выглядит таким образом, что нам даже особо не нужны российские агенты и тролли, чтобы реализовывать стратегические цели России: ослабление ЕС, подрыв доверия к институтам либеральной демократии, погружение Восточной Европы в непродуктивные войны памяти», — резюмирует польский журналист Якуб Маймурек на портале Wirtualna Polska.