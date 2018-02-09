Польский экс-дипломат осадил министра: в диалоге с Москвой надо не просить, а требовать

Экс-посла Польши в Израиле очень разочаровало то, как новый глава польского МИД Яцек Чапутович просил российскую сторону вернуть обломки разбившегося под Смоленском в 2010 году самолёта, сообщает TVN24. Дипломат уверен, что не стоило затрагивать эту тему с российским послом, который мало что может. Вместо этого надо было направить Сергею Лаврову адресную ноту с требованием вернуть обломки.
ЯН ВОЙЦЕХ ПЕКАРСКИЙ, бывший посол Польши в Израиле:Господин министр Чапутович в интервью ясно сказал: «Я затронул в беседе с российским послом вопрос возвращения обломков». Затронуть вопрос возвращения обломков с послом — это слишком …
А как, господин посол, на практике выглядит затрагивание такого рода вопроса?
ЯН ВОЙЦЕХ ПЕКАРСКИЙ: Это должна быть очередная решительная нота польского министра иностранных дел, не нота без подписи, а подписанная нота министру Лаврову, повторяющая польские требования с полной правовой аргументацией, а не упоминание дела в беседе с российским послом.
Это вопрос не этого уровня — такой формы, такой формы коммуникации?
ЯН ВОЙЦЕХ ПЕКАРСКИЙ: А что российский посол с этим сделает? Скажет, что министр также затронул тему обломков. Там точно не будет слова «потребовал», потому что этого слова нет в интервью, в словах господина министра.
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