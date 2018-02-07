Rzeczpospolita: Дуда объяснился с Израилем и США, а об украинцах и не вспомнил

Президент Польши Анджей Дуда принял поправки к закону об Институте национальной памяти, которые вызвали нешуточный скандал сразу в трёх странах: Израиле, США и Украине, — пишет польский журналист Ежи Хащчиньский. При этом Дуда счёл нужным дать публичные объяснения лишь двум из них. Претензии Украины он попросту проигнорировал, говорится в статье Rzeczpospolita.

Президент Польши Анджей Дуда долго обосновывал, для чего он подписал поправки к закону об Институте национальной памяти. Проявляя особые чувства по отношению к событиям из прошлого и заботу о будущем, он объяснял смысл поправок полякам, израильтянам и американцам. Но ни разу не вспомнил об украинцах, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

Глава государства не выразил опасений, что из-за этих поправок отношения между Киевом и Варшавой могут ещё больше ухудшиться. А нарастающий дипломатический конфликт с Украиной — это угроза для безопасности Польши и региона во времена российского неоимпериализма. Президент Дуда вообще не коснулся того, что в новой версии закона появились «преступления украинских националистов и членов украинских структур, сотрудничавших с Третьим рейхом», которыми Институт национальной памяти должен заниматься наравне с нацистскими и коммунистическими преступлениями, рассказывает автор.

«Можно было бы это понять, если бы речь шла о геноциде, совершённом украинскими националистами в Волыни в 1943 году. Однако в законе имеется курьёзное, необычайно широкое определение этих преступлений. Период, в котором они совершались, — это 1925—1950 года. Эти даты поразительны. Сравниваются времена независимой Второй Речи Посполитой с немецкой и советской оккупациями, а также с периодом ПНР и Украинской Советской социалистической республики. Идея преследования за действия, которые уже были рассмотрены независимой Речью Посполитой восемь или девять десятилетий тому назад, звучит парадоксально», — уверяет автор.

Хуже то, что закон, который занимается преступными действиями 20-х или 30-х годов прошлого века, опошляет самые страшные преступления: холокост, геноцид в Волыни, резню варшавской Воли или Катынь. Президенты Польши сосредотачивались в последнюю четверть века на вопросе безопасности и на восточной политике. Анджей Дуда, закрывая глаза на связанные с Украиной ошибки в законе, отступает от этой традиции.

Это происходит в тот момент, когда Украина погрязла в национализме и прославлении УПА*, организации, которая отвечает за страшное преступление — геноцид в Волыни, который в польском законе обозначен как один из многих актов «насилия, террора и других форм нарушения прав человека».

«Сложно призывать к изменениям в законе под влиянием Киева, который из преступников УПА делает героев. Но можно это делать, руководствуясь заботой о здравой оценке прошлого, а также о будущей безопасности Польши», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).