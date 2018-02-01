GW: Польша вводит уголовную ответственность за искажение своей исторической правды

Польские сенаторы приняли пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, несмотря на жёсткие протесты Израиля и Украины. Этот закон предусматривает лишение свободы за обвинение Польши в соучастии в холокосте, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что в ближайшее время законопроект попадёт на стол президента страны Анджея Дуды, которого США призывают воспользоваться правом вето.

Сенат Польши без поправок принял ночью закон об Институте национальной памяти. Сейчас предписания, вводящие наказание лишением свободы за обвинение Польши в соучастии в холокосте, ожидают только подписи президента. Против закона выступает кнессет, критическое заявление подал также Госдепартамент, пишут в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Павел Вроньский и Михал Вильгоцкий.



Сенаторы приняли новые предписания в экспресс-темпе. Утром их одобрение рекомендовали сенатские комиссии правопорядка и петиции, а также культуры и средств информации. Закон был включён в порядок совещаний. Дискуссия, продолжавшаяся в течение нескольких часов, закончилась почти в час ночи, рассказывают авторы.



Спустя совсем немного времени на экстренном заседании комиссии были отклонены поправки оппозиции, а позднее, на пленарном заседании, закон был принят голосами от партии «Право и справедливость».



Во время работ в сенате в штабе партии «Право и справедливость» на улице Новгородской несколько часов шла встреча властей партии. Станислав Карачевский после неё объявил, что в четверг правительство сделает специальное заявление по поводу закона, отмечают журналисты.



Законопроект вызвал кризис в отношениях Польши с Израилем и Украиной. Против него также выступают научные и исследовательские центры холокоста.



Смысл нового закона состоит в защите доброго имени Польши и польского народа, особенно по отношению к определению «польские концентрационные лагеря». Однако по мнению посла Израиля в Польше Анны Азар, закон может привести к наказанию свидетелей холокоста, которые говорят плохо о поляках или польском государстве. Учёные (между прочим, из Исследовательского центра холокоста) утверждают, что дело дойдёт до ограничения научных исследований, а споры историков переместятся в судебные залы, рассказывают авторы.



В свою очередь, МИД Украины указывает, что закон представляет полякам украинцев в качестве националистов-преступников, добавляют они.



Особую дискуссию вызвали формулировки, содержащиеся в ст. 55 а: тот, кто «публично и вопреки фактам приписывает польскому народу… соучастие в… нацистских преступлениях или явно преуменьшает ответственность действительных исполнителей этих преступлений, подвергается штрафу или наказанию в виде лишения свободы сроком до трёх лет». Штраф выписывается в случае неумышленного преступления.



Вчера законом занялись объединённые сенатские комиссии правопорядка и петиции, а также культуры и средств информации. Утром в радиоэфире спикер Станислав Карчевский заявил, что закон следует принять без изменений.



«Скорость работ над этим юридическим актом удивила посольство Израиля. О том, что сенат уже работает над законом, оно узнало из СМИ. В момент, когда спикер проводил совещание, в сенат приехала посол Анна Азар и вошла в его кабинет. Мы не знаем хода часового разговора, но вышла она сильно расстроенной. Она отказалась дать комментарии. Ещё в понедельник правительство партии «Право и справедливость» сообщило, что по закону будет вести дискуссию польско-израильская историческая комиссия, которая должна была встретиться в четверг»,— отмечают авторы.



Спикер Карчевский уже после разговора с послом заявил, что благодаря закону Польша «получит эффективное орудие для защиты своего доброго имени».



Инициатор закона, вице-министр юстиции Патрик Яки, тем временем убеждал журналистов в сейме, что содержание закона соответствующее и ничего не должно измениться. По его мнению, закон надо принять и наблюдать, как он будет действовать, и только позднее оценить его и, возможно, внести поправки.



«Этот документ — зеркальное отражение записей израильского права, которое наказывает освенцимскую ложь. Если Израиль справедливо защищает свою историю, то почему Польша не имеет права защищать её таким же образом?» — аргументировал Яки. Он также призвал сенаторов к единству в защите доброго имени Польши.



«Мы согласны с оппозицией отосительно определения «польские концентрационные лагеря», однако некоторые записи этого закона просто небезопасны и могут привести к преследованию лиц, занимающихся историей», — убеждал Ежи Федорович из партии «Гражданская платформа». Он предложил напрямую запретить использовать определения «польские концентрационные лагеря» и «польские лагеря смерти».



Сенаторы «Гражданской платформы» также просили уточнить, что законодатели имеют в виду, говоря «украинские националисты». Они хотели бы исключить фрагмент об «искоренении бандеризма», отмечают журналисты.



Поздним вечером комиссия по вопросам антисемитизма конгресса США призвала президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон об Институте национальной памяти. Ночью Госдепартамент издал жёсткое заявление и попросил парламентариев повторно обдумать формулировки закона, который может создать угрозу отношениям Польши и США, рассказывают журналисты. «Поправки к закону об Институте национальной памяти попадут сейчас на стол президента Анджея Дуды. Что сделает глава государства?» — задаются вопросом авторы.



«Давайте осмелимся вести спокойные дебаты. Я бы попросил не разглагольствовать в гневе и взвешивать слова. Давайте не разжигать эту дискуссию ещё сильнее, она ни к чему хорошему не приведёт, если в ней будут чрезмерные эмоции и гнев. Это может привести только и исключительно к усилению обиды, боли и взаимных претензий», — заявил в среду Анджей Дуда. «Я глубоко верю, что к нашей позиции ожидания справедливости и честного подхода к нашей истории посредством исторической правды рано или поздно будет проявлено уважение. Но мы придём к этому только тогда, когда будем стремиться к этому спокойно, без чрезмерных эмоций и гнева»,— резюмировал он.