Девятый канал: новый польский закон о холокосте вызвал возмущение в Израиле

Новый законопроект, принятый нижней палатой польского сейма, запрещает заявлять о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй мировой. Нарушителю может грозить штраф или даже тюремный срок. В правительстве Израиля с негодованием встретили эту инициативу, назвав её «отрицанием исторической правды», сообщает «Девятый канал».

Законопроект, принятый нижней палатой польского сейма, вызвал удивление и негодование в Израиле. Эта инициатива запрещает гражданам любой страны утверждать о причастности поляков к холокосту, в частности, использовать словосочетание «польские концлагеря». Любого нарушителя в Польше могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием в виде тюремного заключения до трёх лет либо крупного штрафа, передаёт «Девятый канал».

Законопроект также предусматривает аналогичную ответственность за отрицание преступлений украинских бандеровцев (ОУН — УПА*) против польского и еврейского населения Польши в период с 1925-го по 1950 год, отмечается в статье.

Когда польский закон вступит в силу, любой, написавший в форуме или в социальной сети о причастности Польши к холокосту, будет рисковать свободой, очутившись впоследствии на территории этой страны. При этом никто не будет извещать нарушителя заранее, что польская прокуратура завела на него дело и выдала ордер на арест.

Однако, по мнению «Девятого канала», израильских политиков возмутил не столько этот сомнительный правовой момент, сколько сама попытка отрицать причастие поляков к холокосту вопреки историческим свидетельствам.

«Историю не изменить, холокост отрицать нельзя», — завил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал, что сообщит главе польского правительства о своём негативном отношении к закону.

Министр финансов Моше Кахлон напомнил в Twitter: «Есть лишь одна историческая правда, она неоспорима и доказана, она включает мерзости, которые творил фашистский фюрер и те, кто ему помогал, в том числе и Польша. Отрицать холокост не получится ни у кого, и уж точно не в Международный день холокоста».

Министр просвещения Нафтали Беннет в качестве ответа на данный закон распорядился провести в школах двухчасовые занятия на тему холокоста. Он призвал сделать особый акцент на роли европейских народов в помощи немцам при истреблении евреев.

«Речь идёт о позорном отрицании правды. То, что многие поляки помогали убивать евреев, — исторический факт. Они доносили, выдавали и сами убивали евреев во время войны и даже после неё. Но факт и то, что концлагеря в Польше задумали, спланировали и построили немцы. Этот факт тоже никто не изменит, его надо знать и внушать молодому поколению», — подчеркнул Беннет.

Министр юстиции Аелет Шакед также не осталась в стороне. «Речь идёт о попытке переписать историю и снять ответственность с польского народа. Многие поляки, как и украинцы, и венгры, и другие народы, помогали немцам с большим энтузиазмом. Польскому правительству следует не уклоняться, а взять на себя ответственность за многочисленные убийства, даже при том, что лагеря смерти на территории Польши действительно были немецкими», — отметил он.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).