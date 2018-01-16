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Euronews: Абэ почтил в Каунасе память японского дипломата, спасшего тысячи евреев
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтил в Каунасе память японского дипломата Тиунэ Сугихары, который работал там вице-консулом в начале Второй мировой войны и спас от смерти тысячи евреев, передаёт Euronews. В Израиле Сугихаре присвоили почётное звание Праведника мира, а Японская православная церковь причислила его к лику святых.

Во время своего визита в Литву премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтил память японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего от нацистов тысячи евреев. В начале Второй мировой войны Сугихара работал вице-консулом японской дипломатической миссии в Каунасе, который тогда был столицей Литвы.

Вопреки указаниям из Токио он, рискуя не только карьерой, но и жизнью, в июле-августе 1940 года выдал более двух тысяч японских транзитных виз еврейским беженцам из Польши, Германии и Литвы. Их называли «визы на жизнь».
 
Абэ побывал в доме, в котором работало консульство Японии, осмотрел развёрнутую в нем экспозицию, посвящённую Сугихаре. Выданные японским дипломатом визы имели семейный характер, благодаря чему от преследования нацистов смогли спастись от 6 до 10 тысяч человек.
 
В Израиле Сугихаре присвоено почётное звание Праведника мира.
 
Дата выхода в эфир 15 января 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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Великая Отечественная война Вторая мировая война геноцид дипломаты Израиль концлагерь Литва музей нацизм Синдзо Абэ убийство фашизм эвакуация Япония
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