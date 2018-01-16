Euronews: Абэ почтил в Каунасе память японского дипломата, спасшего тысячи евреев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтил в Каунасе память японского дипломата Тиунэ Сугихары, который работал там вице-консулом в начале Второй мировой войны и спас от смерти тысячи евреев, передаёт Euronews. В Израиле Сугихаре присвоили почётное звание Праведника мира, а Японская православная церковь причислила его к лику святых.
Во время своего визита в Литву премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтил память японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего от нацистов тысячи евреев. В начале Второй мировой войны Сугихара работал вице-консулом японской дипломатической миссии в Каунасе, который тогда был столицей Литвы.
Вопреки указаниям из Токио он, рискуя не только карьерой, но и жизнью, в июле-августе 1940 года выдал более двух тысяч японских транзитных виз еврейским беженцам из Польши, Германии и Литвы. Их называли «визы на жизнь».
Абэ побывал в доме, в котором работало консульство Японии, осмотрел развёрнутую в нем экспозицию, посвящённую Сугихаре. Выданные японским дипломатом визы имели семейный характер, благодаря чему от преследования нацистов смогли спастись от 6 до 10 тысяч человек.
В Израиле Сугихаре присвоено почётное звание Праведника мира.
Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецка обыграли венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович в четвертьфинале парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
В конгресс США внесён законопроект, в котором предлагается «стимулировать торговлю между США и Монголией путём введения беспошлинного режима в отношении некоторых товаров, импортируемых из Монголии». Инициатором выступил республиканец Тед Йохо.
Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), заявила, что Берлин не должен отказываться от совместных энергетических проектов с Москвой из-за позиции Вашингтона по данному вопросу.
Генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко рассказал о ходе опытно-конструкторских работ по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата).
Генеральный консул России на Украине посетил заблокированное украинскими властями в порту города Херсона российское судно «Механик Погодин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «В. Ф. Танкер».
Глава женералитата Каталонии Жоаким Торра в ходе выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе заявил о планах местного правительства сделать всё для «создания республики». Об этом сообщает El Mundo.
Американский сенатор Рэнд Пол намерен попросить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков для того, чтобы они могли отправиться в Вашингтон для улучшения двустороннего диалога.
Министерство финансов России приветствует решение рейтингового агентства Fitch по суверенному рейтингу страны, а также считает его признанием устойчивости российской экономики, заявил первый вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в разговоре с RT сообщение СМИ о заинтересованности президента США Дональда Трампа в передаче большой части действий ВС США в Афганистане частным подрядчикам.