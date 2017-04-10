Das Erste: Бухенвальд напомнил об исторических корнях европейской идеи

В Бухенвальде прошли торжества, посвящённые освобождению заключённых концлагеря, передаёт немецкий телеканал Das Erste. На них присутствовали также около тридцати выживших, в том числе из бывшего Советского Союза. По мнению директора музея памяти Бухенвальда, в современном мире заключённые, пережившие концлагерь, могут показать, что европейская идея не оторвана от жизни и опирается на конкретный исторический опыт.

Материал представлен в переводе ИноТВ



В музее памяти концлагеря «Бухенвальд» под Веймаром вспоминают об освобождении заключённых 72 года назад. Бывшие заключённые зачитали вслух заявления и призвали не забывать о преступлениях. Бухенвальд с его 139 внешними филиалами был крупнейшим концентрационным лагерем в Германии. С 1937 по 1945 год там содержались нацистами в заключении более четверти миллиона человек.

Где-то здесь стоял и его барак, объясняет Александр Бичек своей внучке. В 91 год он специально приехал из Киева в Бухенвальд. Воспоминания не поблёкли.

АЛЕКСАНДР БИЧЕК, выживший: Всех нас из Советского Союза называли «русскими свиньями», большевиками — да!

Александр Бичек был одним из 21 тысячи выживших в концлагере «Бухенвальд», когда в апреле 1945 года туда вошли американские войска. Национал-социалисты свозили в Бухенвальд людей со всей Европы. Предполагаемые политические противники и инакомыслящие, евреи, цыгане синти и рома, гомосексуалы, ранее судимые лица — их принуждали к работам в военной промышленности и использовали для проведения медицинских экспериментов. В Бухенвальде погибло свыше 56 тысяч человек.

РИКОЛА-ГУННАР ЛЮТТГЕНАУ, директор музея памяти Бухенвальда: В таком мире, какой мы имеем сегодня, перед пережившими Бухенвальд стоит значительная задача — показать, что европейская идея — это не только мировоззрение оторванных от реальности наивных добряков, но что европейская идея опирается на конкретный исторический опыт.

Осталось уже немного тех, кто пережил Бухенвальд, как Александр Бичек. Около тридцати из них сегодня приехали на поминальные торжества.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2017 года.