Израиль
Британский эксперт: Турция и Россия нашли общего врага — Запад
Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях» и поэтому, как отмечает в своей статье для Haaretz британский эксперт Саймон Уолдман, Турция начала «заигрывать» с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один противник — Запад.
Российский дипломат: если Иран нападёт, Россия вступится за Израиль
Израиль имеет право на самозащиту, признал российский дипломат Леонид Фролов в интервью The Times of Israel, и в случае нападения на него со стороны Ирана Москва встанет на сторону Израиля. При этом он посоветовал израильтянам не слишком радоваться признанию Иерусалима Соединёнными Штатами и предупредил, что американский план мирного урегулирования может им не понравиться.
Times of Israel обвинила Николая II в еврейских погромах
С момента распада СССР в 1991 году было сооружено более 25 памятников последнему императору России Николаю II, причисленному к лику святых. Однако для русских евреев, как пишет Times of Israel, Николай II был «далеко не самым любимым монархом» и считать его великим правителем — «всё равно что плевать в лицо истории».
Израильский учёный: среди российских приоритетов Ближний Восток занимает далеко не главное место
Россию не слишком беспокоят идущие конфликты на Ближнем Востоке, в отличие от того, что происходит у неё на границах, пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер. Именно поэтому Россия не будет торопиться тушить пожар на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что Москва, по мнению учёного, может погреть на нём руки.
Times of Israel: Россия предостерегла Израиль от признания украинского голодомора геноцидом
Заместитель посла России в Тель-Авиве Леонид Фролов предостерёг Израиль от принятия законопроекта, согласно которому гибель миллионов украинцев при советской власти в 30-х годах прошлого века признаётся геноцидом, сообщает Times of Israel. Как отметил Фролов, сейчас для этого «неподходящий момент».
Times of Israel: Тиллерсон пригрозил России «последствиями» за новые попытки «вмешательства в выборы»
Если Россия вмешается в выборы в Америке в этом году, то она «навлечёт на себя последствия», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Латинскую Америку. Однако предотвратить «вмешательство Москвы» всё же «очень трудно», добавил политик.
Jerusalem Post: школьная учительница Путина завещала ему квартиру в Тель-Авиве
Бывшая учительница Владимира Путина, как утверждает Jerusalem Post, завещала российскому президенту квартиру в центре Тель-Авива. Издание иронизирует, что теперь, если российскому лидеру захочется отдохнуть, в Израиле у него есть для этого «причудливая» квартирка.
Девятый канал: новый польский закон о холокосте вызвал возмущение в Израиле
Новый законопроект, принятый нижней палатой польского сейма, запрещает заявлять о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй мировой. Нарушителю может грозить штраф или даже тюремный срок. В правительстве Израиля с негодованием встретили эту инициативу, назвав её «отрицанием исторической правды», сообщает «Девятый канал».
Jerusalem Post: конфронтация между турками и курдами не нужна ни Москве, ни Вашингтону
Рост напряжённости между Турцией и Сирией в связи с атакой Анкары на курдский анклав Африн ставит США и Россию в «затруднительное положение», пишет The Jerusalem Post. Конфронтация между турками и курдами крайне нежелательна и для Вашингтона, и для Москвы, поэтому обе страны призывают Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не провоцировать новый конфликт, отмечает издание.
Times of Israel: депутат кнессета припугнул Израиль «превращением в Россию»
Влиятельный израильский политик Моше Гафни, узнав, что запись его выступления за закрытыми дверями попала в СМИ, заявил, что его страна «скоро превратится в Россию». Чтобы развеять «ложные стереотипы» и «русофобскую пропаганду», российское посольство в Израиле пригласило депутата лично убедиться в процветающей в стране демократии, пишет Times of Israel.
Times of Israel: латвийский депутат причислил русский к «языкам международного сионизма»
Во время обсуждения плана по переводу преподавания в русских учебных заведениях Латвии исключительно на латышский язык депутат Александр Кирштейнс намекнул на еврейское происхождение противников инициативы. Политик перечислил их фамилии и заявил, что русский, наряду с ивритом и идишем, относится к «языкам международного сионизма», пишет Times of Israel.