Британский эксперт: Турция и Россия нашли общего врага — Запад Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях» и поэтому, как отмечает в своей статье для Haaretz британский эксперт Саймон Уолдман, Турция начала «заигрывать» с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один противник — Запад. 26 марта 2018 Haaretz

Российский дипломат: если Иран нападёт, Россия вступится за Израиль Израиль имеет право на самозащиту, признал российский дипломат Леонид Фролов в интервью The Times of Israel, и в случае нападения на него со стороны Ирана Москва встанет на сторону Израиля. При этом он посоветовал израильтянам не слишком радоваться признанию Иерусалима Соединёнными Штатами и предупредил, что американский план мирного урегулирования может им не понравиться. 18 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel обвинила Николая II в еврейских погромах С момента распада СССР в 1991 году было сооружено более 25 памятников последнему императору России Николаю II, причисленному к лику святых. Однако для русских евреев, как пишет Times of Israel, Николай II был «далеко не самым любимым монархом» и считать его великим правителем — «всё равно что плевать в лицо истории». 16 февраля 2018 Times of Israel

Израильский учёный: среди российских приоритетов Ближний Восток занимает далеко не главное место Россию не слишком беспокоят идущие конфликты на Ближнем Востоке, в отличие от того, что происходит у неё на границах, пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер. Именно поэтому Россия не будет торопиться тушить пожар на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что Москва, по мнению учёного, может погреть на нём руки. 13 февраля 2018 Ynetnews

Times of Israel: Россия предостерегла Израиль от признания украинского голодомора геноцидом Заместитель посла России в Тель-Авиве Леонид Фролов предостерёг Израиль от принятия законопроекта, согласно которому гибель миллионов украинцев при советской власти в 30-х годах прошлого века признаётся геноцидом, сообщает Times of Israel. Как отметил Фролов, сейчас для этого «неподходящий момент». 8 февраля 2018 Times of Israel

Times of Israel: Тиллерсон пригрозил России «последствиями» за новые попытки «вмешательства в выборы» Если Россия вмешается в выборы в Америке в этом году, то она «навлечёт на себя последствия», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Латинскую Америку. Однако предотвратить «вмешательство Москвы» всё же «очень трудно», добавил политик. 7 февраля 2018 Times of Israel

Jerusalem Post: школьная учительница Путина завещала ему квартиру в Тель-Авиве Бывшая учительница Владимира Путина, как утверждает Jerusalem Post, завещала российскому президенту квартиру в центре Тель-Авива. Издание иронизирует, что теперь, если российскому лидеру захочется отдохнуть, в Израиле у него есть для этого «причудливая» квартирка. 6 февраля 2018 Jerusalem Post

Девятый канал: новый польский закон о холокосте вызвал возмущение в Израиле Новый законопроект, принятый нижней палатой польского сейма, запрещает заявлять о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй мировой. Нарушителю может грозить штраф или даже тюремный срок. В правительстве Израиля с негодованием встретили эту инициативу, назвав её «отрицанием исторической правды», сообщает «Девятый канал». 28 января 2018 Девятый канал

Jerusalem Post: конфронтация между турками и курдами не нужна ни Москве, ни Вашингтону Рост напряжённости между Турцией и Сирией в связи с атакой Анкары на курдский анклав Африн ставит США и Россию в «затруднительное положение», пишет The Jerusalem Post. Конфронтация между турками и курдами крайне нежелательна и для Вашингтона, и для Москвы, поэтому обе страны призывают Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не провоцировать новый конфликт, отмечает издание. 20 января 2018 Jerusalem Post

Times of Israel: депутат кнессета припугнул Израиль «превращением в Россию» Влиятельный израильский политик Моше Гафни, узнав, что запись его выступления за закрытыми дверями попала в СМИ, заявил, что его страна «скоро превратится в Россию». Чтобы развеять «ложные стереотипы» и «русофобскую пропаганду», российское посольство в Израиле пригласило депутата лично убедиться в процветающей в стране демократии, пишет Times of Israel. 19 января 2018 Times of Israel