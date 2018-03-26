Британский эксперт: Турция и Россия нашли общего врага — Запад Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях» и поэтому, как отмечает в своей статье для Haaretz британский эксперт Саймон Уолдман, Турция начала «заигрывать» с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один противник — Запад. 26 марта 2018 Haaretz

Haaretz: для России Сирия — «история успеха» и «витрина» для вооружений Два года назад эксперты предрекали, что Россия увязнет в болоте сирийской войны, но на деле Сирия стала для Москвы «историей успеха», пишет Haaretz. Кроме того, эта арабская страна превратилась в витрину для демонстрации новейших российских вооружений, отмечается в статье. 22 сентября 2017 Haaretz

Haaretz: путинский мир в Сирии устроит и Израиль, и Иран Президент РФ планирует сделать премьер-министру Израиля предложение, которое тот будет вынужден принять. Как сообщает Haaretz со ссылкой на свои источники в Москве, Владимир Путин предложит Нетаньяху формулу, согласно которой «ни одна из стран не сможет превратить Сирию в платформу для нападения на соседние с ней государства». 19 сентября 2017 Haaretz

Haaretz: России и США придётся считаться с Израилем — если им дорого перемирие в Сирии «Исключительная атака» по объектам сирийского президента Башара Асада, которую западные СМИ приписывают израильским ВВС, является «сигналом мировым державам», пишет Haaretz. По мнению издания, таким образом Израиль дал понять России и США, что готов сорвать перемирие в Сирии, если Москва и Вашингтон продолжат игнорировать интересы Тель-Авива на Ближнем Востоке. 8 сентября 2017 Haaretz

Haaretz: Нетаньяху выступил против соглашения о перемирии между США и Россией в Сирии Израиль выступает против перемирия в Сирии, согласованного между Россией и США, пишет Haaretz со ссылкой на слова премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху. Как отмечает издание, в Иерусалиме считают, что соглашение о прекращении огня в нынешнем виде способствует укреплению позиций Ирана в Сирии, что не может не беспокоить Израиль. 17 июля 2017 Haaretz

Haaretz: Израиль не против зон безопасности в Сирии — но если что, будет их бомбить Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет идею создания зон безопасности в Сирии, но в Тель-Авиве обеспокоены тем, что этими зонами могут воспользоваться иранские военные или боевики «Хезболлы», сообщает Haaretz. Израиль подчеркнул, что он будет вынужден применить силу, если выяснится, что через эти зоны проходят поставки оружия «Хезболле». 11 мая 2017 Haaretz

Аналитик Haaretz: пока Путин помогает «террористу» Асаду, Израилю он не друг Сирийский конфликт представляет собой «головоломку», в которой Россия ошиблась с выбором союзников, пишет обозреватель Haaretz, бывший израильский политик Моше Аренс. На его взгляд, выглядит странным то, что Москва пытается сохранить хорошие отношения с Иерусалимом, но при этом продолжает помогать Дамаску и Тегерану, «поклявшемуся уничтожить» Израиль. 18 апреля 2017 Haaretz

Haaretz: после визита Тиллерсона Москва засомневалась в Асаде После визита министра иностранных дел США Рекса Тиллерсона в Москву Кремль начал вести себя более критично в отношении своего союзника в Сирии Башара Асада, пишет Haaretz. По словам издания, этому способствовала газовая атака, которая «дала Вашингтону повод для авиаудара» и тем самым обострила отношения между Россией и Америкой. 16 апреля 2017 Haaretz

Haaretz: Нетаньяху способен примирить вашингтонских «ястребов» с Россией Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пользуется авторитетом среди вашингтонских «ястребов», которые выступают категорически против сближения США с Россией, пишет Haaretz. По мнению издания, если Дональд Трамп намерен продолжать свою «пропутинскую политику» вопреки протестам однопартийцев, ему придётся заручиться поддержкой главы израильского правительства. 2 января 2017 Haaretz

Haaretz увидел политическое сходство между Путиным и Нетаньяху У Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху есть много общего – они оба талантливые и успешные деятели, добившиеся многого для своих стран, однако тактические достижения политиков несут в себе стратегические провалы. Как пишет Haaretz, если Россия и сможет пережить экономические проблемы, то перед Израилем стоит куда более сложный «экзистенциальный» палестинский вопрос. 14 декабря 2016 Haaretz