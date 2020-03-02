Haaretz: кампания Эрдогана в Сирии грозит ему «политическим огненным смерчем»

Турецкая оппозиция резко критикует военную кампанию Эрдогана в Сирии и требует от него пойти на переговоры с Башаром Асадом, пишет Haaretz. Некоторые даже утверждают, что вся миссия была затеяна ради того, чтобы скрыть серьёзный экономический кризис, который переживает Турция.

Кажется, будто союз России и Турции на севере Сирии вот-вот развалится, пишет обозреватель Haaretz. В феврале в столкновениях погибли полсотни турецких солдат, и Анкара обвиняет в этом Россию. Эрдоган даже угрожал, что станет наносить удары по силам режима по всей Сирии, но после ему пришлось пересмотреть свою позицию, ведь прямое столкновение с Россией для Турции ещё хуже.



Эрдоган получает поддержку от Вашингтона, но этого ему мало. Так, Турция запросила ракеты Patriot, но по-прежнему угрожает открыть двери в Европу для миллионов беженцев, если Европа не выделит деньги на организацию пребывания беженцев в Турции.



Однако и в самой Турции народ начинает требовать вернуть турецких солдат домой и прекратить операцию в Сирии. Так, на прошлой неделе 140 представителей турецкой интеллигенции подписали петицию, в которой отметили, что, по их мнению, их страну «загоняют в тупик», их солдаты гибнут в чужой стране, а репутации их государства наносится международный урон.



Оппозиционные турецкие сайты публикуют статьи о том, как война в Сирии призвана скрыть серьёзный экономический кризис, который переживает Турция. Но, как отмечает автор статьи, они вряд ли изменят политику Эрдогана. Более того, чтобы противодействовать возможным протестам, в Турции был временно ограничен доступ к соцсетям.



Но больше всего Эрдогана беспокоит раскол в его родной Партии справедливости и развития. Оппозиция обвиняет президента Турции в том, что он ведёт войну в Сирии в обход парламента ради выгоды своей партии. Некоторые оппозиционные лидеры требуют, чтобы он прекратил военную кампанию и провёл переговоры с Асадом. Они отмечают, что Эрдоган не сдержал своих обещаний и, например, подписанное им с Россией соглашение о «зонах безопасности» на севере Сирии не было выполнено.



Простые жители Турции и турецкие депутаты были особенно злы оттого, что Турция не может вернуть на родину своих раненных солдат по воздуху и их приходится перевозить по разбитым дорогам. Так что, как отмечает автор статьи, весь инцидент может вызвать «политический огненный смерч».



Эрдоган знает, как преодолевать внутриполитические кризисы. У него крепкая база, а новые парламентские выборы только через три года. «Но Россия никуда не денется, а Эрдоган не может позволить себе схлестнуться в открытую с Кремлём, и не только из-за Сирии, но и из-за экономической зависимости Турции от Москвы. Вопрос в том, как примирить военные и политические надежды Эрдогана в Сирии и твёрдое неприятие Россией его позиции», — пишет обозреватель Haaretz. Как он отмечает, в прошлом Эрдоган показывал удивительную способность к гибкости, и ему придётся продемонстрировать её снова.