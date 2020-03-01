Al Jazeera: Дамаск закрыл небо над Идлибом после сообщений о сбитых сирийских самолётах

Правительственные силы Сирии объявили о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на информацию сирийских СМИ. Отмечается, что это произошло на фоне сообщений о сбитых в районе Идлиба самолётах сирийской армии. По данным сирийского информагентства SANA, самолёты были атакованы турецкими силами, при этом пилотам удалось катапультироваться.

Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над Идлибом на фоне сообщений о том, что в небе над провинцией был сбит самолёт, сообщает Al Jazeera.

Согласно информации турецкого информагентства Anadolu, самолёт сирийских правительственных сил был сбит в небе над Идлибом. Как отмечает Al Jazeera, сирийское информагентство SANA отрицало эту информацию, утверждая, что сбит был турецкий дрон. Спустя несколько часов после инцидента SANA сообщило о том, что турецкие силы «атаковали» два сирийских самолёта, однако пилоты использовали парашюты и «совершили безопасную посадку».

Кроме того, SANA процитировало заявление сирийской правительственной армии, в котором сообщалось о «закрытии воздушного пространства для полётов и любых самолётов, пересекающих северо-западную часть Сирии, в особенности провинцию Идлиб. Любое воздушное судно нарушившее наше воздушное пространство будет считаться враждебным и должно быть сбито».

Al Jazeera напоминает, что силы, верные Башару Асаду, при поддержке российских ВКС, возобновили наступление на Идлиб: с минувшего декабря сирийская правительственная армия быстро продвинулась на территорию провинции. В последние дни напряжение резко возросло после того, как 34 турецких солдата были убиты в результате авиаудара сирийских сил. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям сирийских правительственных войск.

По словам главы турецкого минобороны Хулуси Акара, Турция «не намерена устраивать столкновение с Россией». Акар также пообещал возмездие против сирийских сил и добавил, что Анкара ожидает, что Москва использует своё влияние для прекращения атак сирийских правительственных сил.