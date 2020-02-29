Focus Online: Эрдоган призвал Россию «оставить Турцию один на один с сирийским правительством»

В своём телефонном разговоре с Владимиром Путиным турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал Россию «уйти с дороги» и «оставить Турцию один на один с сирийским правительством», пишет Focus Online. Кроме того, Анкара объявила, что больше не будет препятствовать беженцам, пытающимся попасть через границу в ЕС, что уже привело к столкновениям мигрантов с греческой полицией.

На греческо-турецкой границе происходят жёсткие столкновения между греческой полицией и тысячами беженцев, сообщает Focus Online. Согласно информации из СМИ, полиция применила слезоточивый газ против многочисленных мигрантов, собравшихся возле КПП Пазаркуле. Некоторые из них забрасывали полицейских камнями.

Как пишет Focus Online, столкновения разгорелись после того как Турция заявила, что не будет препятствовать мигрантам, желающим попасть на территорию ЕС. Такой была реакция Анкары на гибель 33 турецких солдат в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

«Мы открыли ворота», — приводит издание слова турецкого президента Реджепа Эрдогана, желающего, несмотря на договорённости с Брюсселем, пустить тысячи беженцев к границам ЕС. Отмечается, что Эрдоган обвинил ЕС в несоблюдении обязательств сделки по беженцам. При этом ещё в минувшую пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель у себя в Twitter писал, что Брюссель получил от Турции «гарантии» по соблюдению мигрантского пакта.

Кроме того, Реджеп Эрдоган озвучил жёсткие предупреждения в адрес России и Сирии, пишет Focus Online. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным, Эрдоган, по его же собственным словам, сказал: «Что вы там делаете? Если вы хотите основать укреплённый пункт — пожалуйста, но уйдите с нашей дороги. Оставьте нас один на один с сирийским правительством».