Guardian: Турция решила надавить на Европу беженцами

В Турции сотни беженцев начали стекаться к её границам с Грецией и Болгарией, после того как Анкара внезапно дала понять, что не намерена больше блокировать им проход в Европу, пишет The Guardian. Как отмечает издание, этот шаг, по всей видимости, нацелен на то, чтобы надавить на Европу и вынудить её поддержать турецкую операцию в сирийской провинции Идлиб.

Из-за притока беженцев Болгария и Греция уже укрепили свои границы, а правительства этих стран заявили, что не пустят никого на свою территорию. Греческая полиция даже применила дымовые гранаты на одном из пограничных переходов. А Болгария отправила к границе с Турцией дополнительный военный контингент из тысячи солдат.

Опубликованные турецкими государственными СМИ кадры с сотнями беженцев, направляющихся к греческой границе, вызвали тревогу у руководства ЕС.

Евросоюз даже предупредил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Брюссель ожидает от Анкары выполнения взятых на себя обязательств в рамках сделки, заключённой в 2016 году. Как напоминает издание, согласно этим договорённостям, Турция согласилась остановить поток беженцев, направлявшихся в страны ЕС, в обмен на предоставлении Анкаре помощи в размере €6 млрд.

В настоящий момент на турецкой территории находится 3,6 млн сирийских беженцев. При этом турецкие власти пока официально не объявляли об изменении своей политики в отношении границ.

Решение Турции открыть проход для беженцев было принято на фоне нанесённого в четверг авиаудара в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 33 турецких солдата, недавно переброшенных туда для поддержки сирийской оппозиции, которая столкнулась с мощным наступлением Дамаска при поддержке России.