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Tageszeitung предупреждает: за уступки Путина по Идлибу Макрону и Меркель придётся заплатить

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Чтобы предотвратить «политическое и военное самоубийство» Эрдогана в Сирии и не допустить новой волны беженцев в Европу, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон готовы приложить усилия по разрешению кризиса в Идлибе, пишет Tageszeitung. Вот только им придётся заплатить, если они хотят добиться успеха в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным на предстоящем саммите, предупреждает немецкое издание.
Tageszeitung предупреждает: за уступки Путина по Идлибу Макрону и Меркель придётся заплатить
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал, отправлял через границу солдат и танки в сирийскую провинцию Идлиб, даже выдвинул недавно ультиматум — глава Кремля Владимир Путин, однако, и бровью не повёл, пишет немецкая газета Tageszeitung.

Российский лидер попросту отказался выполнить требование Эрдогана «отозвать солдат Асада» в Идлибе, уточняет автор статьи Штефан Райнеке.

«В результате президент Турции оказался в бедственном положении», — утверждает журналист Tageszeitung.

Ситуацию усугубляет то, что сирийская политика Эрдогана «никогда не пользовалась особой популярностью» среди турецкого населения. Так, например, большинство турок считает, что Турции вообще не стоило вмешиваться в войну в Сирии, поясняет Райнеке.

В настоящий момент на территории Турции уже находятся 4 млн сирийцев, и турки «ни в коем случае не хотят принимать в своей стране ещё больше сирийских беженцев», отмечает журналист немецкой газеты.

Поэтому, продолжает автор статьи, Эрдоган просто обязан позаботиться о том, чтобы для беженцев на сирийской стороне границы была создана зона безопасности.

«Впрочем, согласиться выполнить это дерзкое требование опять-таки должны Путин и его союзник Асад, которым придётся оставить нетронутым хотя бы маленький кусочек Идлиба для обустройства там лагеря для беженцев. Несмотря на бряцанье оружием, добиться их согласия силой Эрдоган не может. Ведь в конечном счёте он будет иметь дело с российской армией, а это равнозначно политическому и военному самоубийству», — уверяет Райнеке.

При таком раскладе, по словам автора, Эрдогану остаётся только искать помощи на Западе. Поскольку президент США больше не хочет иметь ничего общего с войной в Сирии, президенту Турции необходимо заручиться поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые также не заинтересованы в новой волне беженцев, отмечает журналист Tageszeitung.

«Они уже пытались уговорить президента России по телефону пойти на уступки в Идлибе. К тому же скоро должен пройти саммит с участием Путина и Эрдогана: то есть в таком же формате, как и во время украинского кризиса, только с Турцией вместо Украины», — вносит ясность автор статьи.

По мнению Райнеке, нет ничего плохого в том, что Меркель и Макрон в принципе готовы приложить усилия по разрешению кризиса в Идлибе.    

«Вот только им придётся заплатить, если они хотят добиться успеха в переговорах с Путиным», — предупреждает журналист немецкого издания.

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источник
Tageszeitung Германия Европа
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