Daily Sabah: избежать нового миграционного кризиса в Турции можно через «расчленение» Сирии

Поскольку Москва и Дамаск, по всей видимости, преследуют в сирийской провинции Идлиб собственные цели и не собираются оказывать поддержку Турции, которая стремится не допустить наплыва мигрантов из этого региона, Анкаре следует пересмотреть свой курс в отношении Сирии — и отказаться от кое-каких идеологических «клише», пишет Daily Sabah. По мнению колумниста издания, одно из этих клише — важность территориальной целостности Сирии: как полагает журналист, предотвратить миграционный кризис может помочь раздел страны на части.

Американский публицист Джона Голдберг в своей книге «Тирания клише: как жульничают либералы в войне идей» подчёркивал абсурдность старого изречения «что одним террористы, то другим — борцы за свободу», пишет колумнист турецкой Daily Sabah Хакки Оджал. Как подчёркивает журналист, автором этого «постмодернистского и релятивистского афоризма» была экс-постпред США при ООН Джин Киркпатрик, критиковавшая таким образом администрацию американского президента Джимми Картера за использование в международной политике двойных стандартов — однако многие восприняли его за чистую монету

Знаменитую крылатую фразу Киркпатрик произнесла в 1985 году, когда, произнося речь в Гарвардском университете, она говорила о роли убеждений в международной политике, вспомнив слова госсекретаря США при президенте Франклине Рузвельте Корделла Халла об одном из проамериканских диктаторов — «он, может, и сукин сын, но он наш сукин сын», отмечает Оджал. Как признаётся журналист, сам он, в отличие от большинства присутствовавших, покинул мероприятие с мыслью о том, что «разница между плохими и хорошими парнями всё-таки не настолько неуловима» — и позже написал на страницах своей газеты, что раз Вашингтон не способен отличать террористов от борцов за свободу, то Турции, скорее всего, будет очень трудно бороться против «лживых заявлений сепаратистской Рабочей партии Курдистана».

«Я оказался прав, — продолжает обозреватель Daily Sabah. — Так и не прекратившиеся преследования народа рохинджа поддерживали во имя борьбы с терроризмом лауреаты Нобелевской премии мира; один миллион женщин и детей, нуждавшихся в еде и воде, назвали террористами прямо в здании ООН. Йеменцев, которые хотят лишь того, чтобы им дали спокойно жить дальше, бомбили их единоверцы-мусульмане — якобы за то, что они тоже террористы. Последними же жертвами этого двойного стандарта стали сирийцы в Идлибе». По мысли Оджала, в этой сирийской провинции есть как настоящие террористические группировки, так и представители «умеренной» оппозиции, в том числе и вооружённые — но есть там и «те люди, которых объявили террористами и стали бомбить их же собственные правительства».

По всей видимости, выводы Джоны Голдберга об абсурдности субъективного подхода к понятию терроризма не близки политическому руководству Российской Федерации, полагает Оджал. По мнению журналиста, Россия и её союзник Башар Асад считают террористами вообще «всех, кто принадлежит к суннитскому течению ислама и имеет личное оружие». Турция не обязана «давать этим двоим уроки по правам человека», однако с момента подписания в 2019 году Сочинского соглашения Анкара пытается не допустить наплыва ещё 4 млн сирийцев суннитов на свою территорию, пишет журналист. И если для России задача по «избавлению Сирии от всех суннитов» важнее проблем Турции, турецкие власти должны искать другие пути по предотвращению нового миграционного кризиса и пересмотреть в связи с этим свой курс по отношению к Сирии, заключает он.

По мнению Оджала, сейчас становится понятно, что для того, чтобы сунниты оставались в Сирии, необходимо «расчленить» эту страну, и этот процесс должен осуществляться не через связанные с РПК организации курдов вроде Отрядов народной самообороны, а через Курдский национальный совет (коалиция курдских партий, выступающая за автономию курдов в Сирии. — ИноТВ). «Как учит нас Голдберг, именно так всё бывает, когда освобождаешься от тирании клише — например, такого, как «территориальная целостность Сирии», — подытоживает автор.