Hürriyet: турецкой певице не простили «оскорбительный жест» в адрес Эрдогана Турецкую певицу Зухал Олджай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, досталось артистке не только за «оскорбительный жест» в адрес президента Турции, но и за то, что она якобы сознательно изменила текст одной из своих песен с целью раскритиковать лидера страны. 23 марта 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet: в Турции обостряются антиамериканские отношения, но Эрдоган тут ни при чём Антиамериканские настроения в турецком обществе недавно обострились из-за поддержки США Отрядов народной самообороны в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне проходящих в Вашингтоне переговоров двух стран, направленных на ослабление напряжённых двусторонних связей, сообщает Hürriyet Daily News. 11 марта 2018 Hürriyet Daily News

Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией в Сирии У Анкары «нет проблем» с Москвой в операции «Оливковая ветвь» в Африне, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Сенегал. Что касается поставок российских противоракетных систем С-400, то это личное дело Турции, подчеркнул президент. 4 марта 2018 TRT

Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400 США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций. 26 февраля 2018 Daily Sabah

Hürriyet Daily News: Столтенберг назвал «сложной проблемой» для НАТО закупку Турцией комплексов С-400 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «сложной проблемой» для альянса, сообщает Hürriyet Daily News. В то же время Столтенберг приветствовал сотрудничество турецкого правительства с французско-итальянским концерном по вопросам покупки зенитного ракетного комплекса SAMP-T, благодаря которому Турция сможет улучшить свою систему противовоздушной обороны. 23 февраля 2018 Hürriyet Daily News

Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400 Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. Как отмечает издание, в новом соглашении будет также оговорена частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых не критически важных комплектующих системы. 15 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: в Анкаре улицу с посольством США назвали в честь военной операции в Сирии Власти Анкары переименуют улицу, на которой расположено посольство США, — она станет называться улицей Оливковой ветви, пишет Daily Sabah. Как отмечается в материале турецкого издания, «Оливковая ветвь» — название военной операции Турции в Сирии, где турецкие войска сражаются против курдов, которые получают помощь от США. 12 февраля 2018 Daily Sabah

Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25 Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25. 6 февраля 2018 Daily Sabah

Hürriyet Daily News: турецкий танк в Сирии, возможно, был подбит из российского оружия Анкара не исключает, что турецкий танк в сирийском поселении Шейх Харуз был уничтожен с помощью «произведённой в России» противотанковой управляемой ракеты «Конкурс». Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции пишет Hürriyet Daily News. 5 февраля 2018 Hürriyet Daily News

Hürriyet: Турция стала для Москвы рынком сбыта, а взамен получила лишь проблемы В отношениях с Москвы и Анкары, очевидно, нарушен баланс, и Москва в них доминирует, пишет обозреватель Hürriyet Daily News Дениз Зейрек. По его мнению, Турция стала рынком сбыта для российских ресурсов. В то же время турецкие инвесторы испытывают трудности в России, а российские турфирмы навязывают низкие цены. В такой ситуации Анкаре не стоит забывать о своих связях с США. 31 декабря 2017 Hürriyet Daily News