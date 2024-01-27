Daily Sabah: Эрдоган назвал «ценными» меры, принятые по делу о геноциде в Газе

Международный суд ООН принял постановление, которое предписывает Израилю принять все меры для «предотвращения геноцида в секторе Газа». Как сообщает Daily Sabah, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал это решение и заявил, что военные преступления в Палестине не останутся безнаказанными.

Президент Турции Эрдоган приветствует временное решение Международного суда ООН по делу о геноциде в секторе Газа, сообщает Daily Sabah.

«Мы продолжим следить за процессом, чтобы военные преступления, совершённые против невинных палестинских граждан, не остались безнаказанными», — сказал Эрдоган в эфире телеканала X.

Он надеется, что это решение положит конец смертям среди мирного населения и добавил, что Турция будет делать всё возможное для того, чтобы военные действия прекратились как можно скорее и будет активно поддерживать палестинцев, которые пострадали от войны.

Эродган верит, что эта мера поможет остановить череду «неизбирательных нападений Израиля на женщин, детей и пожилых людей».

Решение, которое принял Международный суд пока носит промежуточный характер. Напомним, что ЮАР подала иск против Израиля, который отрицает все обвинения в геноциде палестинцев. При этом полное рассмотрение дела может занять годы.

Пока что суд обязал Израиль «принять все зависящие от него меры», чтобы остановить насилие в Газе и сейчас же освободить заложников.