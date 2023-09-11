L’Orien-Le Jour: Эрдоган призвал не «исключать» Россию из переговоров по зерновой сделке

На пресс-конференции после саммита G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости пригласить Россию на переговоры по восстановлению договора об экспорте украинского зерна. Турецкий лидер уверен, что без России любые попытки возобновить соглашение будут «неустойчивыми», пишет L’Orien-Le Jour.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не «исключать» Россию из переговоров по восстановлению соглашения об экспорте украинского зерна через Чёрное море, сообщает L’Orien-Le Jour. «Процесс, который исключает Россию из инициативы по экспорту зерна в Чёрном море, будет неустойчивым», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции после завершения саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Кроме того, Эрдоган объявил об организации новой встречи представителей России, Украины и ООН по этому вопросу, однако не уточнил конкретной даты или места проведения мероприятия. По его словам, необходимо избегать любых шагов, которые «могут нарушить мир в Чёрном море и усугубить напряжённость в регионе». В статье отмечается, что в понедельник президент Турции приезжал в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как напоминает L’Orien-Le Jour, зерновая сделка была заключена при посредничестве Анкары и ООН летом 2022 года. Целью договора стало обеспечение безопасности экспорта зерна из украинских портов в Чёрном море. Такие поставки жизненно важны для мировых запасов продовольствия, однако в июле Россия вышла из соглашения из-за того, что её собственные сельскохозяйственные продукты и удобрения не продаются на международном рынке из-за западных санкций.