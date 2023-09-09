Focus: «слишком хорошо, чтобы быть правдой» — в Кремле не доверяют обещаниям ООН по зерновой сделке

Немецкой прессе стали известны детали плана генерального секретаря ООН по возрождению так называемой Зерновой сделки, позволяющей Украине вывозить зерно Чёрным морем. Focus отмечает, что план настолько радикальный, что в Кремле в него отказались поверить, так как он «слишком хорош, чтобы быть правдой», а на Украине восприняли его как «оскорбление со стороны ООН» и заявили, что не вернутся на таких условиях к экспорту зерна.

Выход России из Черноморской зерновой инициативы остановил экспорт зерна с Украины. Немецкой прессе стали известны детали переговоров ООН и российского МИД по возобновлению этого соглашения. Издание Focus отмечает, что ради вывоза зерна Антониу Гуттереш был готов пойти навстречу России и выполнить некоторые требования Москвы, даже вёл переговоры об этом с Евросоюзом и отдельными западными странами.

В письме Антониу Гуттереша от 28 августа 2023 года к российскому главе МИД Сергею Лаврову речь шла «о четырёх ключевых пунктах договорённости между секретариатом Организации объединённых наций и Российской федерации». Focus пишет, что данные предложения Гуттереша «вызвали переполох» на Западе, так как, по сути, повторяли требования президента Владимира Путина.

План Гуттереша, во-первых, предполагал, что «дочка» Россельхозбанка — RSHB Capital, SA. получит доступ к SWIFT и сможет выполнять финансовые операции. Издание напоминает, что «возвращение к SWIFT — ключевое требование России», и Гуттереш предложил такую схему ещё в июле, в письме президенту России.

«RSHB Capital, SA будет обмениваться сообщениями через SWIFT с глобальными финансовыми институтами», — пишет генеральный секретарь ООН, и таким образом «дочерняя компания возьмёт на себя роль средства общения, не играя при этом роль банка, так что ей не потребуется банковская лицензия в соответствии с законодательством Люксембурга».

Focus отмечает, что «ЕС, очевидно, готов играть по таким правилам». По информации немецкой прессы, «ЕС выразил России через ООН свою открытость к поиску более постоянного и конструктивного решения» проблемы со SWIFT-платежами в области «сельскохозяйственных и продовольственных сделок».

Во-вторых, согласно генеральному секретарю ООН, западные страховые компании должны были возобновить страхование российских судов, в том числе против атак со стороны Украины. «Организация Объединённых Наций будет поддерживать страхование, чтобы подчеркнуть важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности и увеличить число участников рынка, с конечной целью снижения затрат на страхование для российских экспортёров», — указано в опубликованном немецкой прессой письме генсека ООН.

Выполнять страхования должна была британская фирма Lloyd's, и начать страховать она должна была уже в течение «четырёх или шести недель» после возобновления действия соглашения. Focus, однако, отмечает, что сами страховщики отказались от публичных комментариев по этому пункту.

В-третьих, счета российских продавцов удобрений должны были быть разморожены, и денежные средства могли бы быть возвращены в Россию, генсек ООН обещал содействовать этому. «Организация Объединённых Наций может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском союзе».

Россия должна «предоставить список конкретных счетов или активов», а «российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за соответствующими исключениями», говорится в письме генерального секретаря ООН. Гуттереш обещает, что ООН «будет работать с национальными властями и ЕС» по решению этого вопроса.

В-четвёртых, российским судам, перевозящим продовольствие и удобрения, будет выдано разрешение на заход в порты Европы, МИД ФРГ и уполномоченные органы ЕС подтвердили готовность выполнить этот пункт плана Гуттереша. «Федеральное правительство поддерживает усилия по возобновлению Черноморского соглашения по зерну и находится в тесном контакте со своими партнёрами и Организацией Объединённых Наций», — так МИД ФРГ прокомментировал запрос немецкой прессы относительно письма Гуттереша.

Представитель Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердил, что ЕС готов говорить о «целевых исключениях, позволяющих российским судам заходить в порты ЕС, если это необходимо для закупки, импорта или перевозки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая пшеницу и удобрения».

Focus отмечает, что российское правительство не пошло на это соглашение только потому, что считает его «слишком хорошим, чтобы быть правдой». Украинские официальные лица, напротив, заявляют, что это «оскорбление со стороны ООН», и подчёркивают, что «ни за что не вернутся к зерновому соглашению на таких условиях». Также они указали, что «нападения на российские суда и Крымский мост продолжатся».