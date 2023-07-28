Guardian: «это только начало» — генсек ООН Гутерреш заявил, что в мире наступила «эпоха глобального кипения»

На фоне рекордно жаркого июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров принять «решительные и незамедлительные меры по борьбе с изменением климата», пишет The Guardian. Гутерреш предупредил, что в мире уже наступила «эпоха глобального кипения» и «это только начало».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что эпоха глобального потепления закончилась и наступила «эпоха глобального кипения», после того, как учёные подтвердили, что июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает The Guardian.

«Климатические изменения уже наступили. Они ужасают. И это только начало, — заявил Гутерреш. — Ещё возможно ограничить рост температуры в мире до 1,5 °С выше доиндустриального уровня и избежать самых худших последствий изменения климата. Но только при условии принятия решительных и незамедлительных мер по борьбе с изменением климата».

Комментарии генсека ООН прозвучали после того, как учёные подтвердили, что последние три недели были самыми жаркими за всё время наблюдений, а июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации и европейской программы наблюдения за Землёй «Коперник», глобальная температура в этом месяце побила все рекорды. Постоянный рост средней глобальной температуры, вызванный загрязнением окружающей среды, которое задерживает солнечный свет и действует как парник, привёл к усилению экстремальных погодных явлений.

«Человечество в трудном положении. Для огромных территорий Северной Америки, Азии, Африки и Европы это суровое лето. Для всей планеты это катастрофа. И учёным это очевидно — в этом виноват человек», — заявил Гутерреш.

При этом, по его словам, это неудивительно, так как об этом неоднократно предупреждали. «Единственное, что удивляет, — это скорость изменений», — приводит The Guardian слова генсека.

В связи с этим он призвал мировых лидеров к быстрым действиям. «Воздухом невозможно дышать, жара невыносима, а уровень прибыли от ископаемого топлива и бездействие в отношении климата неприемлемы. Лидеры должны вести за собой. Больше никаких колебаний, никаких оправданий, никаких ожиданий, пока другие сделают первый шаг. На это просто больше нет времени», — предупредил Гутерреш.