Bloomberg: «Большой двадцатке» не удалось договориться об отказе от ископаемого топлива и осуждении России

Министры энергетики «Большой двадцатки» на встрече в Гоа не смогли договориться об общей стратегии постепенного отказа от ископаемого топлива, сообщает Bloomberg. Хотя все участники были согласны с необходимостью борьбы с вредными выбросами, некоторые страны выступили за использование для этой цели новых технологий вместо отказа от углеводородов. Кроме того, странам не удалось достичь согласия в вопросе критики России из-за конфликта на Украине, отмечает издание.

Встреча министров энергетики «Большой двадцатки» в Индии завершилась без достижения консенсуса по вопросу поэтапного отказа от ископаемого топлива, сообщает Bloomberg.



Хотя некоторые страны согласились с необходимостью постепенного сокращения непрекращающегося использования нефти и газа, другие утверждали, что проблемы, связанные с выбросами, могут быть решены с помощью технологий улавливания углерода, передаёт издание со ссылкой на итоговый документ мероприятия.



Как заявил журналистам после встречи министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх, последнего мнения придерживались «несколько стран Ближнего Востока». «По большому счету, все члены были едины во мнении о необходимости борьбы с изменением климата», — добавил Сингх.



Также, по словам министра энергетики Германии Роберта Хабека, Россия и Саудовская Аравия возражали против соглашения об утроении мощностей генерации возобновляемой энергии к 2030 году, а Китай воспрепятствовал расширению сотрудничества в области критически важного сырья.



Как отмечает издание, субботние переговоры министров энергетики в Гоа должны были «задать тон» в вопросе перехода к экологически чистой энергетике в преддверии встречи лидеров «Большой двадцатки» в сентябре и форума COP28 в Дубае в декабре. Учитывая, что встреча министров проходила на фоне рекордной жары в некоторых районах Европы, Азии и Америки, на форуме громче звучали призывы к срочным действиям по борьбе с изменением климата и к более серьёзным обязательствам стран по ограничению повышения температуры на Земле до 1,5°C, пишет Bloomberg.



Тем временем, как заявил спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри, переговоры между США и Китаем — двумя крупнейшими в мире источниками вредных выбросов в атмосферу — на прошлой неделе не привели к значительному прогрессу, хотя страны и пришли к некоторому согласию о необходимости сокращения использования угля.



Официальные лица в Гоа также не смогли найти общий язык в вопросе критики России за конфликт на Украине, пишет издание.



Тем не менее, страны пришли к согласию по вопросу выделения малозатратного финансирования для перехода к экологически чистой энергетике, разработки таких технологий, как чистый водород и накопление энергии, а также обеспечения всеобщего доступа к энергии. Члены собрания также согласились рассматривать голубой водород, при получении которого улавливается диоксид углерода, наравне с зелёным водородом.