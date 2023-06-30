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France 2: в 2023 году ежедневное потребление нефти в мире должно побить рекорд

Материал представлен в переводе ИноТВ
В этом году потребление нефти достигнет рекордных средних значений — 102 миллионов баррелей в день, приводит France 2 прогнозы Международного энергетического агентства. Мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии, и быстрее всего растёт спрос на энергоресурсы в развивающихся странах: так, в Китае в связи с ростом производства также ожидают рекордного уровня потребления нефти.

Экономика начала восстанавливаться, а вместе с ней — спрос на чёрное золото. В этом году потребление нефти достигнет рекордного уровня и составит 102 миллионов баррелей в день. В 2019 году спрос поднялся до 100 миллионов баррелей в день, а затем резко упал во время эпидемии коронавируса. Однако теперь спрос вновь растёт благодаря нескольким странам.

В этом году ежедневное потребление в Китае должен достичь рекорда — 16,3 миллионов баррелей в день. Следом идёт Индия — 5,5 миллионов баррелей в день. Что касается Европы, она в стагнации — 14,9 миллионов баррелей в день. Развивающимся странам нужно больше нефти.

СЕЛИН АНТОНЕН, экономист Французского центра экономической конъюнктуры: В развивающихся странах экономика уже растёт, для такого роста нужны большие объёмы производства например, Китай остаётся чем-то вроде «мирового завода», поэтому им, естественно, нужно больше нефти.
 
Такой высокий спрос подталкивает нефтедобывающие компании активно инвестировать в разведку месторождений и производство. Ожидается, что в этом году на это потратят 484 миллиарда евро.
 
ФИЛИПП ШАЛМЕН, профессор университета Париж-Дофин: Инвестиции позволяют им восстановить производственные мощности. Принцип работы с нефтяными скважинами в том, что через некоторое время месторождения иссякают. Поэтому компании стараются как минимум сохранять объёмы резервов, потому что в значительной мере именно за это их ценят.
 
Также компании инвестируют в возобновляемые источники энергии. По словам некоторых экспертов, объём выделенных средств ещё очень далёк от необходимого для борьбы с потеплением климата. Они выступают за развитие электрического транспорта.
 
ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН, руководитель европейской программы в Институте экономики климата (I4CE): Чем быстрее мы перейдём не электрический транспорт это касается машин, а также скутеров, автобусов, грузовиков, тем быстрее мы сможем использовать меньше нефти и, таким образом, меньше загрязнять окружающую среду.
 
По данным Международного энергетического агентства, потребление нефти должно достигнуть пика в 2028 году и составить свыше 500 миллионов баррелей в день.
 
Дата выхода в эфир 29 июня 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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