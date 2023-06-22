BFM TV: импорт российской нефти в Китай установил новый рекорд с начала СВО

Китай установил новый рекорд по закупкам российской нефти с начала украинского конфликта и почти в два раза увеличил поставки по сравнению с февралём прошлого года, пишет BFM TV со ссылкой на данные китайской таможни. Телеканал отмечает, что после введения западных санкций Пекин стал главным партнёром Москвы в энергетической сфере и позволил ей развивать торговлю углеводородами в азиатском направлении.

В мае Китай импортировал практически в два раза больше российской нефти, чем в феврале 2022 года до начала конфликта на Украине, сообщает BFM TV. Таким образом, Пекин предоставил России альтернативное направление для экспорта на фоне западных санкций, сокративших поставки российских углеводородов в Европу.

Как рассказывает издание, Россия в поисках новых рынков сбыта всё больше смотрит в сторону Азии. На сегодняшний день последним подтверждением этому служат опубликованные во вторник официальные данные китайской таможни, согласно которым в прошлом месяце Китай закупил около 9,71 млн тонн российской сырой нефти. В статье отмечается, что это новый рекорд с начала спецоперации России на Украине: по сравнению с февралём 2022 года, когда Китай закупил 5,4 млн тонн российской нефти, объёмы поставок увеличились почти вдвое.

Действия Пекина резко отличаются от поведения Запада, который с начала СВО пытается уменьшить зависимость от российских углеводородов. Западные страны во главе с США несколько раз предостерегали Китай от какой бы то ни было поддержки президента Владимира Путина, которая позволит Москве смягчить последствия санкций.

Опубликованные во вторник данные говорят об экономическом сближении Пекина и Москвы в последние месяцы, анализирует французский телеканал. В то же время китайская экономика начинает восстанавливаться после отмены в декабре прошлого года санитарных ограничений, которые её сдерживали. Из-за неоднократного введения карантинов и остановки работы заводов в прошлом году стране не нужны были большие объёмы сырья.

Тем не менее в 2022 году Китай стал главным партнёром России в энергетическом секторе, и это защитило Москву от резкого сокращения экспорта газа после введения санкций. Только за один май товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордной цифры с начала украинского конфликта и составил $20,5 млрд, пишет BFM TV.