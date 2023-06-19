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Остановить «свободное падение» отношений — ABC News оценил итоги визита Блинкена в Пекин

Материал представлен в переводе ИноТВ
Встреча госсекретаря Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином стала первой попыткой США нормализовать отношения с Пекином после нескольких месяцев напряжённости. Как сообщает ABC News, китайские власти до последнего тянули с её организацией и сообщили лишь за час до начала. Корреспондент телеканала предупреждает, что после этого рандеву вряд ли США и Китай станут друзьями, однако есть шанс, что им удалось остановить «свободное падение» отношений.

Теперь к срочным новостям с другой половины земного шара. Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с председателем КНР и поднял вопросы, вызывающие напряжённость в отношениях в диапазоне от Украины до торговли с Тайванем. Мэтт Риверс из Пекина с последними новостями, доброе утро Мэтт.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж. Встреча между ними двумя произошла совсем недавно здесь, в Пекине. После нескольких месяцев дипломатической напряжённости, министр иностранных дел Китая заявил, что отношения США и Китая находятся на самом низком уровне за 50 лет.
 
Сегодня утром важный момент в отношениях между США и Китаем: председатель Китая Си Цзиньпин встретился с госсекретарём Энтони Блинкеном в Пекине. Встреча не подтверждалась до последнего и о ней стало известно всего за час до её начала. Лидеры общались 35 минут. Си сказал, что он надеется, что благодаря этому визиту Блинкен сможет внести более значительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений.
 
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: На каждой встрече я подчёркивал, что прямое взаимодействие и постоянная коммуникация на высшем уровне — это лучший способ ответственно справляться с нашими разногласиями и гарантировать, что соперничество не перерастёт в конфликт.
 
Эта встреча стала для Блинкена кульминацией 36-часового переговорного марафона, в ходе которого состоялись десятичасовые переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и высокопоставленным дипломатом Ван И.
 
В последние месяцы отношения отмечены серьёзными вспышками напряжённости, в частности, политика США в отношении Тайваня раздражает Китай. Китайский военный корабль приблизился в этом месяце на расстояние 150 ярдов к американскому эсминцу, когда он находился в международных водах в Тайваньском проливе. Данное действие Китай расценил как провокацию. В небе же китайский истребитель «подрезал» американский самолёт, что Пентагон охарактеризовал как опасное и ненужное действие.
 
США разочарованы ролью Китая в фентаниловом кризисе, войне на Украине и кибершпионаже. В то время как Китай обвиняет США в попытках  цитирую: «сдержать его рост как в военном, так и в экономическом плане».
 
Даже данная поездка в Пекин должна была состояться изначально ещё в феврале, но была отложена после того, как китайский воздушный шар-шпион появился в воздушном пространстве США. Ни одна из стран не ожидает каких-либо дипломатических прорывов от этих встреч, стремясь вместо этого просто возобновить общение на высшем уровне, которое в последнее время было нарушено. Президент Байден надеется на перезагрузку отношений.
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев я снова встречусь с Си, и мы поговорим о легитимных разногласиях, которые у нас есть, а также о том, как мы можем найти точки соприкосновения в этих областях.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент ABC News: Секретарь Блинкен скоро покинет Пекин и по-видимому, по крайней мере, на данный момент ему удалось остановить свободное падение, в котором эти двусторонние отношения находятся по крайней мере с февраля. Но Майкл не сто́ит ожидать, что две страны внезапно подружатся друг с другом в ближайшее время.

Да, я думаю, что вы правы, надеюсь, как вы сказали ранее, это поможет перезагрузить отношения. Следим за развитием событий и большое спасибо, Мэтту Риверсу.
 
Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.
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