N-TV: от изгнанника до влиятельнейшего правителя со времён Мао — Си Цзиньпину исполнилось 70 лет

Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину исполняется 70 лет, сообщает N-TV. За свою долгую жизнь он смог превратиться из политического изгнанника в одного из самых влиятельных правителей Поднебесной со времён Мао Цзэдуна. При этом биографы убеждены, что ключевую роль в формировании его политического стиля сыграл крах Советского Союза и социализма в Восточной Европе.

Когда в 2012 году Си Цзиньпин стал генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая, некоторые наблюдатели утверждали, что он станет самым либеральным главой государства в истории Поднебесной, пишет N-TV. Но за прошедшие 10 лет эта «надежда стала разочарованием», констатирует автор статьи. Сам же Си из изгнанника превратился в самого могущественного правителя со времён Мао Цзэдуна. «Будучи тщеславным человеком, Си оказался беспощадным и нетерпимым к инакомыслящим, сегодня его мания контроля проникла во все сферы жизни народной республики».

В ходе своей политической карьеры Си последовательно окружал себя единомышленниками и устранял конкурентов. Недавно Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём на третий срок, нарушив таким образом правило, которое действовало десятилетиями. «Со времён основателя Мао Цзэдуна ни один китайский глава государства не наслаждался такой полнотой власти и культом личности, как Си», — пишет N-TV.

Си родился 15 июня 1953 года в семье партийных руководителей. Его отец Си Чжунсюнь был героем революции и дослужился до поста вице-премьера. По словам биографов, в общении с семьёй от отличался «нечеловеческой строгостью». Но во время «культурной революции» Чжунсюнь попал в немилость, его обвинили в антипартийном заговоре, так что его семья за ночь лишилась своего статуса.

Си не раз вспоминал, что из-за этого одноклассники над ним издевались, продолжает автор. В 15 лет его отправили на дачу, где он годами таскал зерно и спал в пещере. Также ему приходилось участвовать в специальных заседаниях и доносить на отца. Биографы считают, что этот опыт его ожесточил. Но несмотря на унижения, Си настойчиво пытался вступить в Коммунистическую партию. Из-за истории его семьи ему не раз в этом отказывали, пока в 1974 году он наконец-то не получил согласие. В поздние 70-е после смерти Мао его отца реабилитировали, что также повысило авторитет Си.

После этого началась его политическая карьера, и он стал систематически пробиваться на самый верх. В 1987 году он женился на певице Пэн Лиюань, которая тогда была популярнее, чем её муж. Но со временем Си дорос до члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Это произошло в 2007 году.

Получив власть, он стал бороться с движениями за гражданские права, независимыми СМИ и академическими свободами, а также организовал цифровую слежку за населением своей страны. Во внешней политике он также придерживался «агрессивного курса», особенно в противостоянии с Западом из-за Гонконга и Тайваня. А вот с Россией он, напротив, поддерживал хорошие отношения. Весной прошлого года Си и глава Кремля Владимир Путин объявили о вечной дружбе между их странами.

Си также поставил перед собой экономическую цель: вытащить из бедности 100 млн китайцев. И за годы его правления Поднебесная действительно пережила мощнейший экономический скачок. Пекин становится для Вашингтона и Брюсселя всё более важным торговым партнёром и опасным конкурентом на мировом рынке. Биографы считают, что в формировании политического стиля Си большую роль сыграл крах Советского Союза и социализма в Восточной Европе. Это для него было большим шоком. Поэтому он решил, что в Китае подобного не должно повториться. При этом эксперты считают, что его не волнуют деньги. Для него власть — это инструмент для того, чтобы реализовать своё видение Китая. Он хочет сделать страну самой могущественной в мире, заключает N-TV.