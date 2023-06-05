ABC News: «Толкаем Россию в руки Китая» — кандидат в президенты США усомнился в необходимости поддерживать Украину

Вашингтону необходимо пойти на серьёзные уступки, чтобы прекратить текущий украинский кризис, в том числе гарантировать, что Киев никогда не вступит в НАТО. Такое мнение в интервью ABC News высказал кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. В обмен Москва должна выйти из двустороннего военного соглашения с Пекином, которое представляет главнейшую угрозу для Соединённых Штатов, подчеркнул политик.

Давайте поговорим об Украине. В пятничной речи в Нью-Гемпшире вы сказали, что не потратите ни цента американских денег на войну, которая не затрагивает наших интересов. Неужели вы считаете, что возможный захват Украины Россией отвечает нашим интересам?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я не думаю, что это основной приоритет нашей внешней политики. Но я также в той же речи обозначил, что является нашим основным приоритетом…

Я хочу остановиться на этом вопросе подробнее.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Конечно.

Вы не считаете, что захват Украины Россией навредил бы нашим национальным интересам?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Не думаю, что это является для нас основным внешнеполитическим приоритетом. Я не считаю предпочтительным вариант, при котором Россия имеет возможность ввести войска в соседнюю суверенную страну.

Но, на мой взгляд, работа президента США состоит в том, чтобы заботиться об американских интересах. И я полагаю, что угроза номер один для вооружённых сил США, главная военная угроза для нас прямо сейчас — это китайско-российский альянс.

Я думаю, что, продолжая воевать в России, дальше вооружая Украину, мы толкаем Россию в руки Китая. И этот китайско-российский союз является главной угрозой, с которой мы столкнулись. И я сказал, что закончу этот конфликт в обмен на выход Путина из договора с Китаем.

Как вы этого добьётесь? Никто не говорит Владимиру Путину, что ему делать. Такой подход ещё ни разу не срабатывал. И вы сказали, что хотели бы отдать ему Донбасс. Это было бы вознаграждением Путина, не так ли?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Я не доверяю Путину. Но я верю, что он будет следовать своим интересам. Я не думаю, что ему нравится быть младшим братом в отношениях с Си Цзиньпином. И поэтому я думаю, что нам нужно закончить конфликт на Украине на мирных условиях, ради чего действительно необходимо сделать некоторые серьёзные уступки России, включая замораживание нынешних линий контроля в стиле корейского соглашения о перемирии…

Чего Украине бы очень не хотелось…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Чего Украине бы очень не хотелось… и также постоянное обязательство не принимать Украину в НАТО. Но взамен Россия должна выйти из своего договора и совместного военного соглашения с Китаем. Это лучше продвигает американские интересы и фактически ещё больше удерживает Китай от нападения на Тайвань, что, по-моему, является гораздо более важным приоритетом для Соединённых Штатов.

Позвольте мне спросить вас вот о чём. Вы хотите стать главнокомандующим. Как бы вы определяли, в каких случаях использовать вооружённые силы США ради национальных интересов? Каковы были бы критерии?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: То, что влияет на жизнь американцев здесь, на американской земле. Откуда исходят военные угрозы. Где существуют угрозы для жизни здесь, в США. Я думаю, пограничный кризис, ежедневная смерть 200 американцев от фентанилового кризиса, что в 50 раз больше, чем во время терактов 11 сентября, относятся к американским интересам. Обеспечение полупроводниковой безопасности — это американский интерес. Вот почему в этом смысле Тайвань важнее Украины.

Но я верю в принципы «Америка превыше всего», как, кстати, верил Джордж Вашингтон, и необходимость избегать зарубежных вмешательств без необходимости, если только они не являются ключевыми для американских интересов. Я разделял видение Джорджа Вашингтона «Америка превыше всего».

Дата публикации 04 июня 2023 года.