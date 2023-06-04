NBC: опасное сближение — китайский корабль прошёл рядом с американским эсминцем в Тайванском проливе

Военный корабль КНР приблизился на расстояние в 150 ярдов к эскадренному миноносцу ВМС США Chung-Hoon, выполнявшяму миссию в Тайванском проливе. Инцидент произошёл спустя всего несколько дней после того, как, по словам Пентагона, китайский истребитель совершил «излишне агрессивный манёвр», пролетев прямо перед американским самолётом, передаёт NBC.

Сегодня вечером появилось новое видео, на котором видно, как в Тайваньском проливе китайский военный корабль — на этих кадрах он находится слева, — прошёл рядом с американским эсминцем на расстоянии 150 ярдов. Сцена была снята канадским новостным СМИ, путешествующим на борту соседнего судна во время редкой совместной канадско-американской миссии в регионе.

Опасное сближение с эскадренным миноносцем Chung-Hoon — последний пример возможной агрессии со стороны китайских военных. Инцидент произошёл всего через несколько дней после того, как истребитель КНР пролетел прямо перед самым носом самолёта ВВС США, в результате, как выразился Пентагон, «излишне агрессивного манёвра».

В пятницу во время поездки в Сингапур министр обороны Ллойд Остин заявил, что непрофессиональное поведение Китая на море или в воздухе не отпугнёт США.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Мы не дрогнем, столкнувшись с запугиванием или принуждением.

Напряжённость в отношениях между США и Китаем обострилась после того, как китайский воздушный шар-шпион пролетел над большей частью страны в начале этого года.

Выступление Остина состоялось после краткого приветствия с его китайским коллегой. Это стало их первой личной встречей на фоне попыток Америки восстановить переговоры на высоком уровне между двумя странами.

ЛЛОЙД ОСТИН: Диалог — это не награда, а необходимость. И сердечное рукопожатие за ужином не заменит содержательного взаимодействия.

И сейчас Моника находится с нами на связи из Белого дома. Существует ли возможность того, что президент Байден и председатель Си смогут поговорить в ближайшее время?

МОНИКА АЛЬБА, корреспондент NBC News в Белом доме: Что ж, президент Байден говорит, что планирует когда-нибудь снова встретиться с китайским лидером. Так что вполне возможно, что их беседа состоится на полях глобального саммита в конце этого года. Но пока ничего ещё не решено. Хосе?

Дата публикации 04 июня 2023 года.