Daily Mail: в ходе визита на Тайвань Лиз Трасс призовёт Запад применять «жёсткую силу» для сдерживания вторжения Китая

В ходе визита на Тайвань бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовёт Запад «реально» защищать остров, оказавшийся на «передовой линии глобальной битвы за свободу», сообщает Daily Mail. Впрочем, как предупреждает издание, Китай, который Трасс намерена назвать противником свободного мира, речь может привести в ярость.

В ходе запланированного визита на Тайвань бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предупредит Запад о необходимости «реально» защищать остров в рамках «глобальной борьбы за свободу» в речи, которая, как пишет Daily Mail, вероятно, приведёт в ярость Китай.

По данным издания, на этой неделе Трасс прибудет на Тайвань с визитом, во время которого охарактеризует противостояние между Тайбэем и Пекином как «самую серьёзную борьбу нашего времени». Ожидается, что в ходе поездки бывший премьер встретится с высокопоставленными членами тайваньского правительства, а в среду выступит с речью в аналитическом центре Prospect Foundation в Тайбэе.

В своём выступлении она заявит, что Тайвань находится на «передовой линии глобальной битвы за свободу», и добавит, что только «жёсткая сила» сможет сдержать вторжение Китая на остров. Более того, она обвинит китайского лидера Си Цзиньпина в ведении «идеологической борьбы со свободным миром».

«Китайская коммунистическая партия ведёт идеологическую борьбу со свободным миром — они открыто говорят об этом. Это битва идей в той же степени, что и попытка захватить власть на мировой арене», — предупредит Трасс.

В конце марта Великобритания успешно завершила переговоры о вступлении в Транстихоокеанское партнёрство. На этой неделе Трасс также призовёт членов торгового блока продвигать заявку на вступление Тайваня, но при этом не допустить вступления Китая.

«Вступление Тайваня не только увеличит объём торговли между Великобританией и Тайванем, который уже составляет 8,5 миллиарда фунтов стерлингов, но и поможет создать дополнительные экономические связи и укрепить эту важную демократию, — намерена сказать британский политик. — Также крайне важно, чтобы Китай был лишён возможности когда-либо стать членом».

При этом, как отмечает Daily Mail, предстоящий визит уже критикуют в Пекине. Есть критики у позиции Трасс и в Лондоне. Например, член британского парламента от Консервативной партии Алисия Кернс назвала поездку «наихудшим примером Instagram*-дипломатии».

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