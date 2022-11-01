MMnews: «всё сделано» — Трасс обвинили в атаке на «Северные потоки» после слива её частной переписки

Бывшего премьера и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков». Поводом для обвинений послужило попавшее в руки хакеров сообщение, которое политик отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после нападения на российские газопроводы, сообщает MMnews.

Бывший премьер и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтверждала госсекретарю США Энтони Блинкену успех атаки на «Северные потоки». С таким предположением выступил популярный онлайн-комментатор, сообщает MMnews.

Издание напоминает, что ранее Министерство обороны России обвинило военнослужащих британского флота в причастности к взрыву на газопроводах. Лондон назвал это заявление «ложным» и «отвлекающим внимание».

Параллельно с этим в британской прессе появилась информация о том, что приватная переписка Трасс с иностранными чиновниками, в том числе об украинском конфликте, попала в руки зарубежной разведки. О взломе стало известно ещё во время летней кампании за премьерский пост, но власти Британии предпочли замять скандал.

Однако пользователь Kim Dotcom — уроженец ФРГ Ким Шмитцем, который называет себя «борцом за свободу в интернете», — считает, что именно взломанная переписка британского политика убедила Москву, что за нападением на «Северные потоки» стоял Лондон. «Лиз Трасс использовала свой айфон, чтобы отправить госсекретарю Блинкену сообщение о том, что «всё сделано» через минуту после того, как взорвался трубопровод, и прежде чем кто-либо ещё узнал об этом», — отметил блогер, обращаясь к своим сотням тысяч подписчиков в Twitter.*

Шмитц также предполагает, что данные были получены с помощью взлома iCloud. «Не только «Пять глаз»** имеют обходной администраторский доступ ко всем базам данных IT-гигантов. У России и Китая тоже есть высокотехнологичные киберподразделения», — отмечает онлайн-комментатор. Он также находит забавным, что американские и британские чиновники, имеющие доступ к сверхсекретной информации, предпочитают пользоваться личными телефонами вместо зашифрованных каналов связи.