MMnews: российская тема интересна всего 6% американцев В отличие от американских СМИ, которые 75% своих материалов и эфирного времени посвящают травле России, гражданам США эта тема не очень интересна, сообщает MMnews. Ею интересуются всего 6% населения. При этом в основном американцев волнуют проблемы здравоохранения, трудоустройства, терроризма и миграции. 7 ноября 2017 MMnews

SZ, NDR, WDR: Пропагандистская битва против России Успех российского телеканала RT, который к тому же заговорил и на немецком языке, не слишком обрадовал Берлин, пишет MMnews. Дошло до того, что расследовать деятельность канала по «дезинформации» и «искажению» общественного мнения немцев стали власти и ведущие СМИ Германии. По мнению портала, они сами привыкли манипулировать общественным мнением и не готовы допускать альтернативных точек зрения. 2 марта 2016 MMnews

MMnews: Власти Германии возмущены «пропагандой Кремля» на местном ТВ Местный немецкий телеканал Salve.TV оказался под огнем критики со стороны немецких властей, после того как он стал транслировать передачу RT Deutsch «Недостающая часть», сообщает MMnews. По данным издания, в отношении Salve.TV уже ведется расследование, грозящее закрытием канала, если он продолжит вещание «кремлевской пропаганды». 8 июня 2015 MMnews