DWN: под покровом молчания — Швеция скрывает от Германии результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Швеция отказывается предоставлять Германии сведения о ходе расследования подрывов на «Северных потоках», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Стокгольм объясняет это тем, что секретность информации слишком высока, чтобы делиться ею с другими государствами. Берлин также хранит промежуточные результаты изысканий «под покровом молчания», отказываясь предоставлять их в ответ на парламентские запросы депутатов и даже сдавать на хранение в Службу защиты государственной тайны.

После взрывов на «Северных потоках» прошло три недели, но до сих пор никакие подробности о причинах произошедшего неизвестны, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Федеральная прокуратура Германии ведёт расследование по подозрению в «антиконституционном саботаже». В ведомстве говорят, что речь идёт о «серьёзной и агрессивной атаке на энергоснабжение» страны, которая способна повлиять на внутреннюю и внешнюю безопасность Германии.

Первые снимки повреждений, нанесённых трубопроводам, бесспорно свидетельствуют о том, что это был саботаж, продолжает издание. В прокуратуре пока не знают, кто стоял за произошедшим, но предполагается, что в деле замешаны «государственные игроки». Министр юстиции ФРГ Марко Бушман тут же пообещал, что все обстоятельства произошедшего будут раскрыты. «Мы не позволим себя запугать нападениями на трубопроводы «Северный поток». Немецкие власти вместе с нашими европейскими партнёрами выяснят, кто несёт ответственность за саботаж», — сказал он и объявил о проведении совместных расследований с Швецией и Данией.

Но Стокгольм отказался присоединяться к так называемой международной совместной следственной группе, обосновав это тем, что уровень секретности полученной информации настолько высок, что делиться ею с другими государствами невозможно. Россию не допустили до расследований ещё раньше, хотя ей принадлежит контрольный пакет акций в обоих газовых проектах. При этом обвинения западных СМИ в том, что Москва сама взорвала трубопроводы, в Кремле характеризуют как «глупые и абсурдные».

Немецкие власти также хранят промежуточные результаты расследований под «покровом молчания». Оппозиция направляла парламентские запросы с целью узнать подробности о текущем состоянии изысканий, но Берлин отказался их предоставлять, сославшись на так называемое «правило третьей стороны», согласно которому нельзя передавать информацию в ущерб интересам спецслужб союзных государств. Власти даже отказываются сдавать эти сведения на хранение в Службу защиты государственной тайны при бундестаге: «После обстоятельного обдумывания мы пришли к выводу, что из соображений благополучия государства передача информации невозможна — даже под грифом «совершенно секретно».

В Левой партии Германии, напротив, считают, что раз речь идёт о настолько важных сведениях, то к их рассмотрению обязательно нужно подключить парламент. Сара Вагенкнехт потребовала сообщить о том, какие корабли НАТО и части войск находились в регионе, когда произошёл подрыв, а также были ли там замечены российские суда. Но и этот запрос остался без ответа. «Де-факто немецкое правительство говорит нам, что оно что-то знает, но из соображений «благополучия государства» не может сказать об этом даже депутатам в Службе охраны государственной тайны при немецком бундестаге», — заявила Вагенкнехт. По её словам, можно только гадать о том, что это за информация, которая носит столь экзистенциальный для существования Германии характер: «В любом случае такие действия (со стороны немецкого правительства. — ИноТВ) означают, что любой контроль и критика немецкого правительства со стороны оппозиции невозможны».