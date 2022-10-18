WSJ: немецкие следователи пришли к выводу, что на «Северных потоках» произошла диверсия

Немецкие следователи считают, что причиной взрывов, которые вывели из строя как минимум три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», была диверсия, передаёт The Wall Street Journal. Тем не менее специалистам пока не удалось установить, кто именно может стоять за инцидентом.

Следователи в Германии установили, что серия взрывов, произошедших в районе газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, скорее всего, произошла в результате диверсии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ходом расследования чиновников. Как отмечает издание, это добавляет вес к аналогичным выводам, к которым предварительно пришли чиновники в Швеции.

По данным следователей, диверсия вряд ли совершена с военной подводной лодки, учитывая небольшую глубину и то, как тщательно военно-морские силы НАТО наблюдают за подлодками в этом районе. Одна из рассматриваемых версий произошедшего состоит в том, что взрывные устройства были погружены в воду с корабля и приведены в действие дистанционно.

Глубина моря в районе, где произошли взрывы, составляет около 70 м. По словам чиновников, из-за глубины и погодных условий, включая подводные течения, немецкие следователи не смогли прибегнуть к помощи водолазов. Вместо этого они полагались на подводные беспилотники и надводные корабли. Они были оснащены сонарами и видеокамерами, которые сканировали повреждённые участки труб. Изображения с мест взрывов показывают, что мощность составила 500 кг в тротиловом эквиваленте.

В ходе расследования были изучены видеозаписи, данные гидролокатора, а также спутниковые снимки. Чиновники также отметили, что изучили электронные коммуникации и судоходные журналы кораблей, которые находились в этом районе во время инцидента.

Однако немецкие следователи пока не смогли сделать заключений относительно того, кто именно мог устроить диверсию. Некоторые немецкие чиновники исходят из предположения, что за взрывами, которые вывели из строя как минимум три из четырёх ниток, стоит Россия. Москва отрицает причастность к взрывам, считая их актом терроризма, направленного против российских интересов.

Издание напоминает, что в ходе расследования в Швеции следователи предварительно пришли к выводу, что взрывы, произошедшие в конце сентября, скорее всего, были вызваны диверсией, однако также не назвали виновного. К таким же выводам пришли и в НАТО. Несмотря на то что Швеция не проводит совместного расследования ни с Германией, ни с Данией, чиновники утверждают, что страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнёрами по НАТО.

«Северный поток» был основным газопроводом, по которому российский «Газпром» экспортировал газ в Западную Европу, пока компания не начала сокращать поставки этим летом. В августе там прекратили все поставки из-за технических проблем и санкций Запада. На Западе прекращение поставок газа сочли политическим шагом в ответ на антироссийские санкции.

Газопровод «Северный поток — 2» работает с прошлого года, но так и не был запущен в эксплуатацию. На момент инцидента оба трубопровода были заполнены газом. Газ вытекал в течение нескольких дней, не позволяя судам подойти близко к местам пробоин.

Некоторые немецкие чиновники утверждают, что, оставив открытой одну нитку, Россия пытается усилить давление на Берлин, чтобы там уступили и сертифицировали «Северный поток —2». Официальный представитель правительства Германии заявил, что планов по запуску газопровода в эксплуатацию на сегодняшний день нет, пишет WSJ.