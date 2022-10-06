Fox News: американцы узнали «российскую дезинформацию» о причастности США к диверсии на «Северных потоках» от самого Байдена
Что ж, именно такое приходит на ум, когда вы смотрите за тем, как официальный представитель Белого дома Джон Кирби рассуждает о разрушении трубопроводов «Северный поток». Любой, кто вообразит, кто на мгновение подумает, что администрация Байдена каким-либо образом, прямо или косвенно, была причастна к этой диверсии, не просто ошибается, нет. Тот, кто так подумает, это плохой человек, инструмент Владимира Путина. Смотрите.
ДЖОН КИРБИ: Верно. Это так.
БРЕТ БАЙЕР: Если не вдаваться в лишние подробности, что вы скажете людям, которые смотрят на это и говорят: зачем России атаковать собственный трубопровод, который создаёт рычаги воздействия на Европу и, возможно, на Запад?
ДЖОН КИРБИ: Опять же, я не могу говорить о конкретной ответственности за этот акт диверсии. Я могу лишь заверить вас в том, что США, конечно же, не имеют к этому никакого отношения. Это всего лишь российская пропаганда.
Обратите внимание, Брет Байер спросил: имеют ли США, администрация Байдена или кто-нибудь из их доверенных лиц какое-либо отношение к этой диверсии?
На это Джон Кирби отвечает: мы этого не делали. А затем он переходит прямо к делу, заявляя, что любой, кто говорит, что мы это сделали, вторит российской пропаганде. Так сказал Джон Кирби.
«Это дезинформация от коллаборационистов, которые более преданны Владимиру Путину, чем своей собственной стране», — подобные заявления делают только по-настоящему плохие люди.
Хорошо, если так говорит Белый дом, то у меня, очевидно, нет иного выбора, кроме как поверить этому. Однако всё ещё напрашивается вопрос: почему не все в это верят?
Откуда у некоторых американцев могло появиться представление о том, что администрация Байдена могла напрямую или опосредованно быть причастна к разрушению газопроводов «Северный поток»? Почему они так думают? Они точно не видели это на Russia Today. RT убрали из эфира.
Они не слышали этого ни от Путина, ни от кого-либо из его министров. В Google вы не можете найти почти ничего от российского правительства, и, конечно же, все книги, в которых высказывается симпатия к Путину, были запрещены на Amazon.
Фактически любая информация, отражающая современную российскую точку зрения, подвергается в США цензуре, поскольку это свободная страна, борющаяся за демократию. Вы просто не можете читать то, что хотите, или думать, что хотите.
Так что на самом деле, если придерживаться мнения, что американцы введены в заблуждение относительно случившегося с газопроводом «Северный поток», то дезинформация исходит не из Москвы, поскольку у Москвы нет возможности передать эту дезинформацию в Соединённые Штаты, так как правительство США вместе с ИТ-компаниями блокируют её.
Так откуда взялась эта идея? Почему они так считают? Ну, может, потому, что они узнали об этом от самого Джо Байдена. Он президент. Вот Байден этой зимой, выступая на американском телевидении, обещает разрушить газопровод «Северный поток», если Россия сделает что-то, чего он не хочет.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока — 2» уже больше не будет. Мы с ним покончим.
ДЖО БАЙДЕН: Мы... Я обещаю вам, что мы сможем это сделать.
Яснее некуда. Байден не говорит: «Мы его закроем». Он говорит: «Трубопровода «Северный поток» не будет. Мы положим ему конец». Его переспрашивают: «Секундочку, но это ведь не ваш трубопровод! Как вы сможете это сделать?» То есть вот возможность переформулировать вопрос, перестроить ответ, выразиться точнее. Но он этого не делает. Он говорит напрямую: «Обещаю, убрать «Северный поток» мы сумеем». Джо Байден, президент Соединённых Штатов.
Итак, был вот этот намёк. А если его недостаточно, на прошлой неделе, в пятницу, госсекретарь в байденовской администрации, господин Тони Блинкен, хвалился тем, насколько хороша диверсия на «Северном потоке», цитируем: «Это колоссальная возможность», — сказал Тони Блинкен. Стало быть, это здорово, не трагедия, а победа, нечто, что мы одобряем, что вызывает у нас энтузиазм. Уничтожить газопровод? Мы за. То есть вот ещё один возможный намёк на то, что с этим как-то могла быть связана администрация Байдена.
«О, но нет! — говорит Белый дом. — Хотя мы и обещали это сделать, а когда это случилось, гордо говорили, как это замечательно, мы не имеем к этому вообще никакого отношения. Кто это сделал? Ну, Россия! Сами взорвали свой газопровод, делая свою страну беднее и слабее посреди крупного военного конфликта, потому что вот насколько русские безумны, но при этом действуют дьявольски эффективно. Самоубийственно, но при этом блестяще. И если ты не принимаешь такую версию некритически, если у тебя есть хоть какие-то вопросы о том, как именно такое возможно, ты неблагонадёжный американец, заткнись».
Дата публикации 06 октября 2022 года.
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