Fox News: американцы узнали «российскую дезинформацию» о причастности США к диверсии на «Северных потоках» от самого Байдена

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Мало что может возмутить больше, чем обман со стороны вашего собственного правительства. Правительства, за которое вы платите и которое ваши предки защищали, рискуя собственными жизнями. С вами такое случалось? Конечно, да — и вас это бесит.

Но если это происходит снова и снова, если это происходит достаточно часто, если ваше правительство заводит привычку лгать вам, то со временем это становится чем-то другим. Со временем вы понимаете, что на самом деле не живёте при демократии. Вы и не можете, потому что при демократии у правительства есть моральное и юридическое обязательство всегда говорить вам правду. Точка.

Это имеет смысл, потому что при демократии вы не подданный или рядовой потребитель. Вы гражданин. Вы являетесь акционером системы. Вы являетесь её владельцем. Люди, которые управляют вашим правительством, являются вашими служащими. Они как ваша уборщица. Вы можете ценить их работу — «Хорошая работа!». Но как только вы поймаете их на краже ваших запонок, вы их уволите. Таковы правила, потому что это твой дом, а не их.

Но что если правила перевернуть? Что если бы вы поймали служащего на краже, но вместо того, чтобы казаться пристыженным и раскаявшимся, он развернулся и напал на вас, как будто это вы – преступник?



Что ж, именно такое приходит на ум, когда вы смотрите за тем, как официальный представитель Белого дома Джон Кирби рассуждает о разрушении трубопроводов «Северный поток». Любой, кто вообразит, кто на мгновение подумает, что администрация Байдена каким-либо образом, прямо или косвенно, была причастна к этой диверсии, не просто ошибается, нет. Тот, кто так подумает, это плохой человек, инструмент Владимира Путина. Смотрите.

БРЕТ БАЙЕР, ведущий Fox News: Имели ли США или их доверенные лица какое-либо отношение к взрыву на газопроводе «Северный поток»?





ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома: Соединённые Штаты не имеют к этому никакого отношения. Это просто российская пропаганда и дезинформация. Мы знаем, что это был акт диверсии, но сейчас идёт расследование. Я не думаю, что мы будем делать какие-то утвердительные заявления по поводу, кто несёт за это ответственность. Нужно позволить следователям заниматься этим, однако ясно, что это был акт диверсии.





БРЕТ БАЙЕР: Итак, вы можете официально заявить, что США никоим образом не были причастны к этой атаке?



ДЖОН КИРБИ: Верно. Это так.



БРЕТ БАЙЕР: Если не вдаваться в лишние подробности, что вы скажете людям, которые смотрят на это и говорят: зачем России атаковать собственный трубопровод, который создаёт рычаги воздействия на Европу и, возможно, на Запад?



ДЖОН КИРБИ: Опять же, я не могу говорить о конкретной ответственности за этот акт диверсии. Я могу лишь заверить вас в том, что США, конечно же, не имеют к этому никакого отношения. Это всего лишь российская пропаганда.



Обратите внимание, Брет Байер спросил: имеют ли США, администрация Байдена или кто-нибудь из их доверенных лиц какое-либо отношение к этой диверсии?



На это Джон Кирби отвечает: мы этого не делали. А затем он переходит прямо к делу, заявляя, что любой, кто говорит, что мы это сделали, вторит российской пропаганде. Так сказал Джон Кирби.



«Это дезинформация от коллаборационистов, которые более преданны Владимиру Путину, чем своей собственной стране», — подобные заявления делают только по-настоящему плохие люди.



Хорошо, если так говорит Белый дом, то у меня, очевидно, нет иного выбора, кроме как поверить этому. Однако всё ещё напрашивается вопрос: почему не все в это верят?



Откуда у некоторых американцев могло появиться представление о том, что администрация Байдена могла напрямую или опосредованно быть причастна к разрушению газопроводов «Северный поток»? Почему они так думают? Они точно не видели это на Russia Today. RT убрали из эфира.



Они не слышали этого ни от Путина, ни от кого-либо из его министров. В Google вы не можете найти почти ничего от российского правительства, и, конечно же, все книги, в которых высказывается симпатия к Путину, были запрещены на Amazon.



Фактически любая информация, отражающая современную российскую точку зрения, подвергается в США цензуре, поскольку это свободная страна, борющаяся за демократию. Вы просто не можете читать то, что хотите, или думать, что хотите.



Так что на самом деле, если придерживаться мнения, что американцы введены в заблуждение относительно случившегося с газопроводом «Северный поток», то дезинформация исходит не из Москвы, поскольку у Москвы нет возможности передать эту дезинформацию в Соединённые Штаты, так как правительство США вместе с ИТ-компаниями блокируют её.



Так откуда взялась эта идея? Почему они так считают? Ну, может, потому, что они узнали об этом от самого Джо Байдена. Он президент. Вот Байден этой зимой, выступая на американском телевидении, обещает разрушить газопровод «Северный поток», если Россия сделает что-то, чего он не хочет.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока — 2» уже больше не будет. Мы с ним покончим.