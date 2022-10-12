Die Welt: НАТО удвоит силы по охране «Северных потоков»
После саботажа на «Северных потоках» НАТО собирается усилить защиту критически важных объектов инфраструктуры в этом регионе, сообщает Die Welt. «Мы удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, суда также получат поддержку с воздуха и со стороны подводных сил.
К тому же, по его словам, страны — члены НАТО примут усиленные меры по обеспечению безопасности этих объектов и, в частности, будут активнее обмениваться развединформацией. Планируются и другие шаги. «Любая целенаправленная атака на критически важные объекты инфраструктуры союзников повлекут сплочённый и решительный ответ», — подчеркнул Столтенберг. К таким объектам наряду с трубопроводами он также отнёс подводные кабели и линии электропередачи. Генеральный секретарь также не исключает, что в результате такого нападения может быть применена статья о коллективной обороне.
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