Der Freitag: «спокойной ночи, демократия» — западные СМИ не смеют подозревать Америку в атаке на газопроводы

Вина России в атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» практически не обсуждается в большинстве СМИ, пишет Der Freitag. При этом разбор произошедшего зачастую носит весьма односторонний характер, отмечает издание: однако СМИ не рискуют перечислять США в списке подозреваемых, поскольку боятся за своё будущее и репутацию.

Многие СМИ беспокоятся по поводу своего будущего и репутации, в случае если они включат США в список подозреваемых в атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», пишет Der Freitag. Подобные рассуждения сразу дадут им славу сторонников «теорий заговора»: поэтому чаще всего распространяется версия о том, что атаку на газопроводы совершила Россия.

В качестве примера издание приводит рассуждения немецкого журналиста Михаэля Тхуманна. Тхуманн пишет, что США не имели интереса в уничтожении газопроводов, поскольку газ по ним и так не поступал. Как отмечает Der Freitag, Тхуманн, очевидно, не рассматривает горизонт событий далее чем «сегодня». При этом сам же он пишет, что потребляющие большое количество энергии немецкие предприятия теперь будут вынуждены закупать дорогой американский СПГ, а также будут иметь всё больший стимул по переносу своего производства в США.

Как пишет Der Freitag, Тхуманн не считает интересом США то, что Энтони Блинкен описывает как «огромный шанс» для Вашингтона. По мнению издания, в лучшем случае это говорит о наивности, а в худшем — об искажении фактов. Взгляд автора устремлён строго в одном направлении, пишет Der Freitag, приводя в качестве контрпримера владельца американской консалтинговой фирмы Geopolitical Futures Джорджа Фридмана. Ещё в 2015 году Фридман заявил, что «основной интерес США, за который мы сражались в Первой и Второй мировых войнах, а также в холодной войне, заключается в отношениях между Германией и Россией. Объединившись, они стали бы единственной силой, способной бросить вызов США. Так что в наших интересах не допустить этого. Главный страх для США — это объединение немецких технологий и российских ресурсов».

Всё это не говорит о том, что США в действительности стоят за атаками на газопроводы, отмечает Der Freitag. Однако, когда СМИ не осмеливаются обсуждать неофициальные версии произошедшего, это означает одно: спокойной ночи, демократия, резюмирует издание.