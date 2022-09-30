Швейцарский разведчик: за взрывом на российских газопроводах могут стоять американцы
Диверсия на газопроводах в районе острова Борнхольм была проведена с большим размахом, однако Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить, уверен бывший сотрудник швейцарской разведки, разработчик мирных операций ООН, специалист по ядерному нераспространению и разоружению Жак Бо. Как рассказал он в эфире Radio Courtoisie, цель диверсантов была очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии, однако у русских есть намного более простой путь не допустить такой поставки — достаточно повернуть кран. К тому же газопровод является российской собственностью, и его незачем разрушать.
Из этого вытекает вопрос: кто же мог быть заинтересован в случившемся? Бо считает, что можно упомянуть поляков, поскольку они были с самого начала в оппозиции к этому проекту. Второй подозреваемый — это США. Эта страна, отмечает Жак Бо, не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности — между Россией и Германией.
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