Aftonbladet: Швеция обнаружила четвёртую утечку на «Северных потоках»

Шведская береговая охрана зафиксировала во вторник четвёртую утечку на «Северных потоках», сообщает издание Aftonbladet. Её диаметр составляет 200 м и она находится в шведской экономической зоне. В то же время сейсмологи не исключают, что взрывов могло быть больше.

В Балтийском море обнаружена четвёртая утечка газа на «Северном потоке — 2». В понедельник стало известно о трёх утечках на газопроводах в Балтийском море: одна на «Северном потоке — 2», к юго-востоку от Борнхольма в датской экономической зоне и две на «Северном потоке — 1» к северо-востоку от острова. Последние две находятся на расстоянии 6 км друг от друга. Ближайшее побережье к ним находится в датской экономической зоне. Утечка, произошедшая на более отдалённом расстоянии в море, находится в шведской экономической зоне с диаметром более 950 м на поверхности. Снимки, которые были опубликованы шведской береговой охраной, были сделаны во время этой утечки, пишет Aftonbladet.

В то же время сейсмолог Бьёрн Лунд из Уппсальского университета уже во вторник заявлял, что в непосредственной близости от места утечки было зарегистрировано два взрыва. Первый произошёл в 02:03 ночи в понедельник в районе утечки на газопроводе «Северный поток — 2» к юго-востоку от Борнхольма с магнитудой на уровне 1,8 по шкале Рихтера. Второй взрыв произошёл рядом с двумя утечками на газопроводе «Северный поток — 2» неподалёку от города Симрисхамн. Он прогремел в 19:04 в понедельник с магнитудой 2,3 по шкале Рихтера и был более чем в пять раз мощнее первого взрыва, сообщает Aftonbladet.

Когда премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела свою пресс-конференцию в 21:00 во вторник вечером, она заявила, что было два вероятных взрыва и три утечки. По её словам, одна из них находилась в шведской экономической зоне. На пресс-конференции в 18:00 в среду премьер-министр и оперативный начальник береговой охраны Йохан Норрман подтвердили, что речь идёт о трёх утечках. Очевидно, что на тот момент до них не дошли последние сведения, хотя уже во вторник береговая охрана обнаружила четвёртую утечку, пишет Aftonbladet.

По данным Государственного управления судоходства Швеции, утечка находится на «Северном потоке — 2» на расстоянии между двумя утечками на «Северном потоке — 1» на одной широте с городом Симрисхамн. По данным береговой охраны, она находится в шведской экономической зоне и её диаметр составляет 200 м. Шведская морская администрация не выпускала никаких новых навигационных предупреждений после обнаружения четвёртой утечки, о существовании которой сообщила газета Svenska Dagbladet в среду вечером.

«В этом нет необходимости, потому что она находится между двумя утечками, на которые распространяется существующее предупреждение в том же районе», — заявила Мария Боман, руководитель спасательной службы Государственного управления судоходства Швеции. Точных координат четвёртой утечки она не сообщила, но подтвердила, что её обнаружила береговая охрана. «О ней не было известно с самого начала и её не было видно на радарах, потому что она меньше. Береговая охрана заметила её, когда исследовала местность на морских и воздушных судах. Я не знаю, когда точно, но по крайней мере к обеду во вторник про неё уже было известно», — заявила Мария Боман газете Aftonbladet.

По сообщению Aftonbladet, сейсмолог Бьёрн Лунд занимается изучением вопроса, не мог ли третий взрыв произойти в прямой связи с одним из двух, которые уже были подтверждены. Его подозрение основано на том факте, что движения сейсмических волн при втором взрыве — на одной широте с Симрисхамном в 19:04 — явно отличаются от тех, что были измерены при первом, к юго-востоку от Борнхольма. «У него немного более сложные формы сигналов. Во втором волновом блоке есть пик, который не обнаружен при первом взрыве», — заявил учёный.

В этом случае, по данным Бьёрна Лунда, третий взрыв произошёл бы всего через десять секунд после второго и в нескольких километрах от него. «Не исключено, что это так. Мы рассмотрим подробнее данные измерений, мог произойти ещё один взрыв или какое-то отражение другого взрыва», — заявил он Aftonbladet.