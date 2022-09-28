Newsweek: «Спасибо, США» — польский евродепутат поблагодарил Вашингтон за диверсию на «Северном потоке»

Экс-министр обороны Польши, а ныне евродепутат Радек Сикорский, похоже, обвинил США в утечках на трубопроводах «Северный поток», пишет Newsweek. Как отмечается в статье, политик, комментируя в одной из соцсетей этот инцидент, опубликовал фотографию утечки в Балтийском море, подписав её: «Спасибо, США».
Бывший министр обороны Польши, а ныне член Европейского парламента Радослав Сикорский выдвинул обвинения против России и США в связи с недавними утечками на трубопроводах «Северный поток — 1» и Северный поток — 2» в Балтийском море, пишет Newsweek.
Официальные лица в Европе во вторник начали расследование этого инцидента. Руководство Норвегии и Швеции указало на то, что утечки, вероятно, являются результатом «саботажа» или «преднамеренных» действий. В Кремле также не исключили такой возможности.
Сикорский, комментируя это событие в Twitter, по всей видимости, обвинил в случившемся США, опубликовав в соцсети фотографию этой утечки и написав: «Спасибо, США».
А в следующем своём твите он раскритиковал Москву за использование газопровода в качестве инструмента для шантажа.
«Кстати, нет никакого дефицита пропускной способности трубопроводов для транспортировки газа из России в Западную Европу, в том числе в Германию, — написал Сикорский. — Единственная логика «Северного потока» заключалась в том, чтобы Путин мог безнаказанно шантажировать или вести войну с Восточной Европой».
Между этими двумя твитами Сикорского с благодарностью Америке и с критикой России его первоначальный пост был процитирован Станиславом Жарыном, госсекретарём канцелярии премьер-министра Польши. Последний, в частности, осудил обвинения в адрес США как российскую пропаганду.
«Российская пропаганда немедленно начала клеветническую кампанию против Польши, США и Украины, обвиняя Запад в агрессии против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», — написал Жарын в своём твите. — Подтверждение российской лжи в этот конкретный момент ставит под угрозу безопасность Польши. Какой поступок вопиющей безответственности!»
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