AC: продолжая санкционную войну против Москвы, Запад наносит ущерб самому себе

ЕС стремительно приближается к энергетической катастрофе, пишет обозреватель The American Conservative Дэвид Хендриксон. Но европейский блок, подстрекаемый Вашингтоном, продолжает вести санкционную кампанию против России, рискуя благополучием собственных граждан, отмечает эксперт.

С каждым днём в Европе усугубляется «энергетическое бедствие». Рекордные счета за электричество угрожают закрытием крупных промышленных предприятий и малого бизнеса в Великобритании, Германии и других странах ЕС. Весьма вероятно, континент почти полностью лишится российского газа в течение предстоящей зимы, пишет в статье для The American Conservative президент Общества Джона Куинси Адамса и почётный профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.

По его словам, в последние несколько месяцев подача голубого топлива по «Северному потоку» постепенно сократилась до нуля. При этом Москва и Брюссель старательно пытаются возложить вину за случившееся друг на друга вместо того, чтобы прийти к компромиссу, который позволил бы избежать «надвигающейся катастрофы».

«Северный поток — 2» готов к работе, но пока немецкое правительство даже не рассматривает возможность его запуска. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что её сограждане «должны пойти на жертвы» ради Украины, тем самым подтвердив отказ ЕС покупать российский газ, рассуждает эксперт.

Другое дело, захочет ли Москва теперь продавать Берлину энергоносители. Риторика некоторых представителей Кремля, особенно экс-президента Дмитрия Медведева, свидетельствует, что ФРГ в любом случае рискует остаться без российского газа, считает Хендриксон.

«Германия, которую сейчас ждёт неизбежное обнищание, долгое время была казначеем ЕС. Возникает вопрос, как сможет функционировать блок, когда огромный немецкий производственный, химический и промышленный комплекс, зависящий от дешёвого российского газа, будет вынужден закрыться или резко сократиться», — отмечает автор статьи.

«Щедрость Германии, распределяемая через ЕС, на протяжении лет способствовала многим внутренним изменениям в соглашении организации. Что произойдёт с блоком, когда Германия станет попрошайкой?» — риторически спрашивает аналитик.

Чтобы вернуть российский газ, Западу потребуется резкое изменение санкционной политики. Хотя такой сценарий кажется желательным, нет никаких доказательств того, что какое-либо из крупных государств ЕС его рассматривает. Наоборот, США удалось заручиться поддержкой «Большой семёрки» своего плана по введению ценового потолка на нефть, которой торгует Москва.

Этот план, который, очевидно, придумала американский министр финансов Джанет Йеллен, представляет собой «безрассудную схему, которая не может сработать». Ради его воплощения требуется поддержка множества других государств во главе с Китаем, Индией и Турцией, которые покупают российское топливо. Все они уже ясно дали понять, что не позволят Западу диктовать их энергетическую политику с помощью санкций, обращает внимание Хендриксон.

«Если Запад выполнит план Йеллен, а Россия откажется ему подчиниться, что тогда? Логичным результатом, при отсутствии серьёзного спада в мировой экономике, станет резкое давление, которое приведёт к повышению цены на энергоносители», — предупреждает эксперт.

Он напоминает, что США часто игнорируют принцип, который требует сокращения ущерба для мирного населения во время конфликтов. Принимаемые Вашингтоном меры вызывали голод в Афганистане, Сирии и Венесуэле. Аналогичное равнодушие к страданиям гражданских сопровождает тотальную экономическую и финансовую войну против России.

«Обычно возражением против таких мер является вред, причинённый невиновным в зарубежных странах. В данном случае причинение ущерба собственным гражданам Запада также стало явной и реальной опасностью», — подчёркивает Хендриксон.

Примечательно, что ещё на заре своего существования американская дипломатия выступала за ограничение негативного воздействия войны на гражданское население. В 1783 году Бенджамин Франклин стремился улучшить международное право, заключив соглашения, запрещающие «грабеж безоружных и занятых полезным трудом людей».

Два года спустя Франклин вместе с двумя другими отцами-основателями США Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном подписал договор с прусским правителем Фридрихом Великим. Целью соглашения было введение масштабных ограничений на действия против гражданских лиц во время войны.

«Когда-то Соединённые Штаты неразрывно ассоциировались с этим принципом. Но сегодняшние политики не испытывают угрызений совести, втягивая бесчисленное количество невиновных в паутину своих санкций», — считает автор статьи.

Даже если допустить, что санкционная война справедлива, из этого не следует, что она разумна. Напротив, последствия антироссийского курса явно несовместимы с общественным благом и влекут за собой высокий риск того, что Запад «потеряет больше, чем приобретёт», заключает Дэвид Хендриксон.