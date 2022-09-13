Canal 26: рост стоимости жизни провоцирует протесты в европейских странах

В Вене прошёл многотысячный протест против роста стоимости жизни, на котором собравшиеся призвали к прекращению санкционной политики и раскритиковали НАТО и США в разжигании конфликта на Украине, передаёт Canal 26. Как отмечает канал, схожие протесты прошли и в других европейских странах, таких как Франция, Германия, Чехия.

Всего несколько минут назад мы говорили об энергетическом кризисе в Европе из-за высоких цен по счетам за услуги энергоснабжения. А сейчас взгляните на то, что произошло в столице Австрии Вене, где тысячи человек вышли на протест против роста стоимости жизни.



Мы сейчас наблюдаем, как множество людей требовали, к примеру, прекращения санкций, которые были применены по отношению к Европе*. Некоторые также раскритиковали НАТО и США, обвинив их в разжигании конфликта между Россией и Украиной и в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе.



Эти протесты и иные похожие прошли и в других европейских странах, таких как Франция, Германия и Чешская Республика.



Но то, что мы сейчас наблюдаем, произошло в столице Австрии Вене, где тысячи человек, как мы видим, вступили в противостояние с полицией, размахивая австрийскими флагами, протестуя и обвиняя НАТО и США в разжигании конфликта между Россией и Украиной.



Дата публикации 12 сентября 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).