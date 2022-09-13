Canal 26: рост стоимости жизни провоцирует протесты в европейских странах

12:24
Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о составе спортсменов, заявленных на участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.
12:18
АТОР: ряд стран ЕС больше не принимают от россиян документы на оформление турвиз
Ассоциация туроператоров России заявила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.
12:17
Роша: ЦСКА — один из самых важных клубов России и Европы
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой переход в армейский клуб.
12:16
Лавров заявил о беспрецедентном характере гибридной войны Запада против России
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентном характере гибридной войны Запада против России.
12:12
Источник: Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в настоящий момент не будет принимать решений касаемо своего будущего.
12:08
Источник: Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России.
12:07
Тренер Чимаева рассказал, в каком весе будет выступать боец
Андреас Михаэль, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.
12:07
В Ижевске создана новая особо охраняемая природная территория
Заболоченная пойма реки Иж в верховьях Ижевского пруда стала заказником и получила название «Урочище «Верховье Ижевского пруда».
12:03
Гастроэнтеролог Бережная: витамины усугубляют течение ряда болезней
Витаминно-минеральные комплексы могут не только не укрепить здоровье человека, но и, наоборот, поспособствовать ухудшению самочувствия, заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
12:01
Медина: «Урал» преобразился после смены тренера, легко нам не будет
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча с «Уралом» во втором туре группового этапа Кубка России по футболу.
12:01
Урунов назвал Гончаренко «топ-тренером»
Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о работе под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.
11:59
Минобороны России опубликовало видео работы установок «Гиацинт-Б» Народной милиции ЛНР
Министерство обороны России показало работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.
11:56
Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.
11:52
Пономарёв назвал Дзюбу «телегой несмазанной»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».
11:50
Вучич заявил о сохранении опасности силовых столкновений в Косове
Президент Сербии Александр Вучич заявил на специальном заседании сербского парламента о сохранении опасности силовых столкновений в непризнанном Косове.
11:48
В ЛНР обнаружены три тайника с оружием ВСУ и боевая техника
Росгвардия обнаружила три тайника с оружием ВСУ и боевую технику в Луганской Народной Республике.
11:41
В Москве установили статую Третьяка
Завод «Курганстальмост» в подарок установил статую трёхкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Владиславу Третьяку.
11:35
При нападении кенгуру в Австралии скончался мужчина
В Западной Австралии в результате нападения кенгуру скончался 77-летний мужчина, сообщает австралийская ABC.
11:35
Врач-инфекционист Малышев заявил о выходе Москвы на плато по коронавирусу
Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что Москва вышла на плато по случаям коронавируса.
11:33
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей
Курс доллара на Московской бирже во вторник, 13 сентября, опустился ниже 60 рублей.
11:31
Щербакова примет участие в контрольных прокатах сборной России
Стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.
11:30
Глава МЧС направил в Туву дополнительные силы для борьбы с пожарами
Глава МЧС России Александр Куренков направил в Туву дополнительные силы для борьбы с природными пожарами.
11:29
В Москве с 16 по 18 сентября пройдёт фестиваль искусств
С 16 по 18 сентября в Москве пройдёт фестиваль «Горький в «Парке Горького». Для участников подготовили более 70 мероприятий.
11:24
На Ставрополье рассказали о поддержке аграриев
Сельхозпроизводители в Ставропольском крае стали обладателями грантов и субсидий по 40 направлениям господдержки в 2022 году.
11:23
Нигматуллин: Алексей Миранчук рано или поздно вернётся в «Локомотив»
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил падение стоимости полузащитника команды Антона Миранчука.
11:20
Умер франко-швейцарский кинорежиссёр Жан-Люк Годар
Франко-швейцарский кинорежиссёр Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.
11:18
МИД России призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия
В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.
11:15
Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет из РПЛ в этом сезоне
Полузащитник «Урала» Остон Урунов заявил, что не считает свою команду претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.
11:12
Минпросвещения России: с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги
С начала учебного года в школах Харьковской области работают местные учителя.
11:07
Бейл: в «Штутгарте» хотели, чтобы я приостановил контракт с «Крыльями»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, как «Штутгарт» хотел его переманить.
11:07
В Запорожской области заявили об обнаружении рекордно большого схрона оружия
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмакском районе Запорожья рекордно большой схрон оружия.
11:06
В Совфеде высказались о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин прокомментировал прекращение огня на армяно-азербайджанской границе.
11:01
В России за сутки госпитализировали 4663 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 4663 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1848 пациентов с COVID-19.
11:01
В России за сутки выявили 44 045 случаев коронавируса
В России за 24 часа выявлено 44 045 случаев заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 46 488 пациентов с COVID-19.
10:57
Мишустин поручил разработать механизмы стимулирования граждан накапливать сбережения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать дополнительные механизмы стимулирования граждан накапливать сбережения.
10:52
Резцова заявила, что «всем глотку перегрызёт», если Виролайнен не пустят обратно в Россию
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова выступила в защиту своей дочери Дарьи Виролайнен после информации о возможном переходе в сборную Финляндии.
10:52
Пожары на юго-западе Франции уничтожили 1,3 тысячи гектаров леса
Пожары в департаменте Жиронда во Франции уничтожили по меньшей мере 1,3 тыс. га леса.
10:50
Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Артёмовска и Угледара
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что союзные силы продвигаются на Артёмовском и Угледарском направлениях.
10:44
Уровень инфляции в Германии вырос до 7,9%
Уровень инфляции в Германии подскочил до 7,9% в августе из-за роста цен на продукты питания и энергоносители.
10:41
Пашинян: потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек.
10:38
Червиченко назвал победу «Зенита» над «Оренбургом» «избиением родственной команды»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче девятого тура чемпионата России с «Оренбургом».
10:27
Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину.
10:25
Генконсульство в Трабзоне: пограничники в Грузии не пускают некоторых россиян в страну
В генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что некоторым россиянам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.
10:24
Резцова заявила, что у Виролайнен есть финское гражданство
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о наличии у Дарьи Виролайнен гражданства Финляндии.
10:22
Глава СК поручил завести дело по факту задержания ВСУ учителей в Харьковской области
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали по российским учебным программам в Харьковской области.
10:14
Депутат Нилов поддержал идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.
10:12
Кабмин поручил до 1 декабря представить меры по развитию рынка цифровых активов в России
Российский кабмин поручил до 1 декабря представить меры по развитию рынка цифровых активов в стране.
10:11
В Финляндии опровергли информацию о переходе биатлонистки Виролайнен
Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Лядесмяки прокомментировал информацию о возможном переходе россиянки Дарьи Виролайнен в национальную команду.
10:10
Мишустин поручил к 19 декабря составить предложения по использованию цифрового рубля
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и ЦБ к 19 декабря направить в кабмин предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
10:05
В Ульяновской области введён обязательный масочный режим в транспорте и аптеках
В Ульяновской области с 13 сентября вводится масочный режим в общественном транспорте, аптечных организациях и организациях социального обслуживания.