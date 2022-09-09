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Die Welt: этой яростной осенью Германии грозит нашествие своих «жёлтых жилетов»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Этой осенью Германию ждут «недели и месяцы недовольства», пишет Die Welt. По оценкам экспертов, угроза масштабных социальных протестов достигла рекордного уровня. ФРГ сейчас относится к государствам с самым быстрорастущим потенциалом беспорядков. И хотя в отличие от французов местные граждане не привыкли выражать своё недовольство на массовых протестах, на улицах немецких городов могут появится свои «жёлтые жилеты», предостерегает издание.
Die Welt: этой яростной осенью Германии грозит нашествие своих «жёлтых жилетов»
AP

Эта осень для Германии может выдаться яростной, пишет Die Welt. Эксперты прогнозируют, что страну ждут «недели и месяцы недовольства». По оценкам некоторых из них, угроза масштабных социальных протестов достигла рекордного за последние десятилетия уровня. ФРГ относится к государствам с самым быстрорастущим потенциалом беспорядков, которые могут начаться ещё до того, как население потерпит самые ощутимые финансовые потери из-за энергетического кризиса. 

Индекс социальной стабильности в Германии упал за один квартал 2022 года почти на целый пункт и составляет сейчас шесть единиц, что, к примеру, хуже, чем в балканской республике Боснии и Герцеговине, продолжает немецкое издание. Шкала варьируется от 0 до 10, где 0 — это большой риск беспорядков, а 10 свидетельствует о высоком уровне гармонии в обществе.
 
Растущее недовольство у населения ФРГ в первую очередь связано с ростом повседневных расходов, объясняет Die Welt. Дорогая энергия и еда привели к рекордному за последние пять десятилетий росту инфляции. В то же время многие граждане возмущены из-за той политики, которую проводит Берлин. Рейтинг популярности так называемой светофорной коалиции достиг исторического минимума. То же самое произошло с индексом потребления. Всё потому, что люди предпочитают экономить деньги, так как не знают, чего ждать в будущем.
 
Индекс политического риска в Германии, рассчитываемый компанией GeoQuant, скакнул вверх и также достиг рекордного значения. Этот показатель выше, чем во время ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, а также миграционного кризиса на рубеже 2015 и 2016 годов. Малый бизнес опасается за своё выживание. Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придётся тратить накопления. Крупные международные концерны, работающие на территории Германии, готовятся к переносу своей деятельности в другие европейские столицы из-за возможности перебоев с электричеством.
 
В отличие от Франции в ФРГ не сложилась традиция участвовать в массовых протестах, чтобы выразить своё недовольство по поводу политических решений властей. Но сейчас всё может измениться, и на улицу выйдут местные «жёлтые жилеты», предостерегает Die Welt. 
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