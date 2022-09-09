Die Welt: этой яростной осенью Германии грозит нашествие своих «жёлтых жилетов»

Этой осенью Германию ждут «недели и месяцы недовольства», пишет Die Welt. По оценкам экспертов, угроза масштабных социальных протестов достигла рекордного уровня. ФРГ сейчас относится к государствам с самым быстрорастущим потенциалом беспорядков. И хотя в отличие от французов местные граждане не привыкли выражать своё недовольство на массовых протестах, на улицах немецких городов могут появится свои «жёлтые жилеты», предостерегает издание.

Эта осень для Германии может выдаться яростной, пишет Die Welt. Эксперты прогнозируют, что страну ждут «недели и месяцы недовольства». По оценкам некоторых из них, угроза масштабных социальных протестов достигла рекордного за последние десятилетия уровня. ФРГ относится к государствам с самым быстрорастущим потенциалом беспорядков, которые могут начаться ещё до того, как население потерпит самые ощутимые финансовые потери из-за энергетического кризиса.

Индекс социальной стабильности в Германии упал за один квартал 2022 года почти на целый пункт и составляет сейчас шесть единиц, что, к примеру, хуже, чем в балканской республике Боснии и Герцеговине, продолжает немецкое издание. Шкала варьируется от 0 до 10, где 0 — это большой риск беспорядков, а 10 свидетельствует о высоком уровне гармонии в обществе.

Растущее недовольство у населения ФРГ в первую очередь связано с ростом повседневных расходов, объясняет Die Welt. Дорогая энергия и еда привели к рекордному за последние пять десятилетий росту инфляции. В то же время многие граждане возмущены из-за той политики, которую проводит Берлин. Рейтинг популярности так называемой светофорной коалиции достиг исторического минимума. То же самое произошло с индексом потребления. Всё потому, что люди предпочитают экономить деньги, так как не знают, чего ждать в будущем.

Индекс политического риска в Германии, рассчитываемый компанией GeoQuant, скакнул вверх и также достиг рекордного значения. Этот показатель выше, чем во время ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, а также миграционного кризиса на рубеже 2015 и 2016 годов. Малый бизнес опасается за своё выживание. Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придётся тратить накопления. Крупные международные концерны, работающие на территории Германии, готовятся к переносу своей деятельности в другие европейские столицы из-за возможности перебоев с электричеством.

В отличие от Франции в ФРГ не сложилась традиция участвовать в массовых протестах, чтобы выразить своё недовольство по поводу политических решений властей. Но сейчас всё может измениться, и на улицу выйдут местные «жёлтые жилеты», предостерегает Die Welt.