CBS News: вспышка насилия в Тихуане — американцам рекомендуют не ездить к границе с Мексикой

Популярное
-
Grayzone: Великобритания уже давно использует Украину как оружие против России Grayzone
-
Independent: «зима отчаяния» — каждый третий британец не сможет оплачивать счета за электроэнергию этой зимой Independent
-
NYT: зияющая дыра вместо премьера — британцы остались без лидера в самый кризисный момент New York Times
-
Bloomberg: инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума Bloomberg
-
DN: «Как бы ни было трудно, прямое общение важно» — Шольц о значении переговоров с Путиным Dagens Nyheter
-
The Hill: всё ради бренда — звёзды Голливуда используют визиты на Украину в личных целях Hill
-
Абсолютный хаос — эксперт Fox News о провальной миграционной политике Байдена на границе с Мексикой Fox News
-
Times: Нарендра Моди заявил о планах превратить Индию в развитую страну к 100-й годовщине независимости Times
INFOX.SG
-
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Лисичанск из «Урагана»
Украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Урагана» по Лисичанску в Луганской Народной Республике.
-
Офис Генсека ООН заявил об отсутствии у Гутерреша пока планов посещать Россию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пока не планирует посещать Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя представителя Генсека ООН Фархана Хака.
-
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2027 года
Полузащитник сборной России Иван Обляков продлил контракт с московским ЦСКА до 2027 года.
-
Цена на газ в Европе к закрытию торгов закрепилась в районе $2500 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам торгов закрепилась в районе $2500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
-
Петржела: Дзюба может многому научиться у Балотелли в «Демирспоре»
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
-
В Подмосковье запустили образовательный проект «Женский бизнес»
В Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».
-
Генсек ООН Гутерреш заявил, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС возможен через Киев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможен через Киев.
-
Глава «Формулы-1» заявил, что гонки в России больше не будут проводиться
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата в будущем не собирается проводить Гран-при на территории России.
-
Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку персональных данных
Судебный участок района Аэропорт в Москве оштрафовал на 80 тыс. рублей сервис доставки еды Delivery Club за утечку персональных данных.
-
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Генсеком ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, которые состоялись во Львове 18 августа.
-
Абаскаль — о матче с «Динамо»: дерби выигрывают зачастую за счёт сердца и души
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил шансы красно-белых в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
-
Один ребёнок погиб и двое получили ранения при обстреле Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что один ребёнок погиб и ещё двое детей пострадали в результате обстрела города со стороны украинских военных.
-
ТАСС: МЧС возбудило уголовное дело по факту лесных пожаров в Рязанской области
Дознаватели МЧС России возбудило уголовное дело по факту двух лесных пожаров на территории Рязанской области.
-
В МИД России приняли посла Израиля в Москве по его просьбе
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провёл переговоры с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви по его просьбе.
-
В ЦБ России заявили, что банки в июле нарастили кредитование россиян
В Центробанке России заявили, что в июле банки нарастили кредитование россиян.
-
Член Запорожской ВГА: в случае остановки ЗАЭС на Украине начнётся энергетический кризис
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в случае остановки работы Запорожской атомной электростанции на Украине начнётся энергетический кризис.
-
В МЧС заявили о ликвидации пожара на строительных лесах на западе Москвы
В пресс-службе столичного главка МЧС заявили о ликвидации пожара на строительных лесах на западе Москвы.
-
Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Мантуров заявил о высокой загрузке на российских судостроительных заводах
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о высокой загрузке на отечественных судостроительных заводах.
-
Экономист Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро
Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро.
-
Во Владимирской области бушуют шесть лесных пожаров
Шесть очагов лесных пожаров зафиксировано во Владимирской области.
-
Турция и Украина подписали меморандум по вопросу восстановления украинской инфраструктуры
Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона окажет помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.
-
Маслов покинул пост президента футбольного клуба «Торпедо»
Денис Маслов принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Торпедо».
-
В Ассоциации российских банков высказались о популярности юаня среди россиян
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян высказался о популярности юаня среди россиян.
-
Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре — ноябре
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта Российскому книжному союзу на проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы».
-
Путин: Россия ответит на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков
Россия примет меры в ответ на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.
-
ОНК: глава профсоюза «Курьер» содержится в переполненной камере, нуждающейся в ремонте
Глава профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев, арестованный по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК), содержится в СИЗО №4 в восьмиместной камере, куда поместили 12 заключённых. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
-
РИА Новости: Геркус представлен игрокам «Торпедо» в качестве нового президента клуба
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус представлен футболистам московского «Торпедо» в качестве нового президента клуба.
-
Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов в России
Президент России Владимир Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов.
-
РФС сократил срок наказания тренера ЦСКА Искакова
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по инциденту с участием тренера московского ЦСКА Мурата Искакова во время матча четвёртого тура РПЛ с воронежским «Факелом».
-
Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк
Россия выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», теперь деньги должны проходить через Газпромбанк.
-
Представитель Роши опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Леонардо Сауэя, представитель защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, опроверг информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по трансферу его клиента.
-
Автоэксперт Ларин сравнил качество европейских и китайских машин
Специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин сравнил качество европейских и китайских машин.
-
В Chery заявили о готовности организовать выпуск своих автомобилей в России
Головной офис китайской Chery проводит переговоры с рядом производителей из России по поводу организации выпуска своих автомобилей в стране.
-
Путин заявил о необходимости технологического суверенитета в сфере судостроения
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.
-
New York Post: критика Путина в адрес США из-за Тайваня встревожила Вашингтон
Критические замечания президента России Владимира Путина в адрес США из-за провоцирования напряжённости вокруг Тайваня встревожили Вашингтон. Об этом пишет газета New York Post.
-
CBS: «Боруссия» осталась единственным кандидатом, который готов подписать Роналду
Дортмундская «Боруссия» стала единственным клубом, который готов предложить контракт форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
-
Боррель заявил о безрезультативности переговоров лидеров Сербии и Косова
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультативными.
-
В России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин
В России зарегистрировано 829,8 тыс. китайских легковых машин, что составляет 1,8% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.
-
В Челябинской области ожидаются перепады ночных и дневных температур от -2 до +28 °С
В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться дневной жарой в ближайшие дни.
-
Игнатьев — об увольнении Юрана: тренеры будут опасаться работы в «Химках»
Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Сергея Юрана из подмосковных «Химок».
-
Подмосковным инвесторам выделили ещё 21 земельный участок по программе «Земля за 1 рубль»
Ещё 19 подмосковным инвесторам выделили 21 земельный участок общей площадью более 54 га по программе «Земля за 1 рубль».
-
Сенатор Ковитиди: антироссийские санкции «бумерангом ударили» по западным странам
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.
-
Гаджиев — об увольнении Шалимова и Бородюка: тренеры — всегда козлы отпущения
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Игоря Шалимова и Александра Бородюка.
-
МИД России направил ноту протеста Эстонии из-за демонтажа танка-памятника Т-34
МИД России направил в Министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста по поводу демонтажа монумента советскому танку Т-34 и ещё шести памятников в Нарве.
-
На западе Москвы произошло возгорание строительных лесов
В новостройке на западе Москвы произошло возгорание строительных лесов с первого по 14-й этаж.
-
В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тысяч единиц оборудования с начала года
В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тыс. единиц оборудования с начала 2022 года, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
-
Аналитик Шульгин спрогнозировал рост курса доллара осенью
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предположил, что осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.
-
Врач Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь
Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь.
-
Кинолог рассказал о благотворном влиянии собак на детей при нервных расстройствах
Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц о благотворном влиянии собак на детей, особенно при нервных расстройствах и нарушениях моторики.