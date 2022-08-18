CBS News: вспышка насилия в Тихуане — американцам рекомендуют не ездить к границе с Мексикой

Власти Мексики направили дополнительные силы Национальной гвардии в Тихуану, где наркокартели устроили погромы с многочисленными жертвами, сообщает CBS News. В беспорядках погибли 11 человек. Из-за всплеска насилия со стороны банд правительство США предупредило сограждан пересмотреть свои планы поездок в приграничный регион.

Cегодня правительство США предупредило американцев, чтобы они пересмотрели свои планы поездок в Тихуану и другие приграничные города, где наблюдается всплеск уровня насилия со стороны банд. Тысячи мексиканских солдат были переброшены туда для поддержания мира. Том Уэйт из CBS находится в Лос-Анджелесе и расскажет больше. Том?

ТОМ УЭЙТ, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Лилия. Тихуана — основной коридор незаконного оборота наркотиков; популярное туристическое место также становится основным полем битвы для картелей.

Солдаты Национальной гвардии Мексики патрулируют улицы Тихуаны. Ранее на выходных из-за разгула банд был парализован один из самых оживлённых приграничных городов мира. Мэр Тихуаны возлагает ответственность на наркокартели за то, что они терроризируют жителей, устраивая пожары по всему городу и поджоги общественных автобусов. Из-за беспорядков туристам также пришлось спешно покинуть небезопасный район.

У Карины Визарте, которая работала с нашей станцией в Сан-Диего, в Тихуане живёт семья, и она ездит туда каждую неделю: «Это было ужасно! Мы не могли вернуться домой. Люди уже почти пересекли границу с Соединёнными Штатами, но их машины поджигали».

По данным мексиканских властей, преступные банды подожгли не менее 15 автомобилей и использовали некоторые из них для перекрытия улиц. В субботу прибыло более 300 военнослужащих в целях поддержания тысяч уже находящихся на местах и пытающихся восстановить спокойствие в других городах Нижней Калифорнии. Подобные сцены насилия также разыгрывались вдоль границы с Техасом в Сьюдад-Хуаресе. Официальные лица заявили по меньшей мере об 11 жертвах и множестве разгромленных мелких магазинов.

ТОМ УЭЙТ: Было проведено более дюжины арестов, и президент Мексики рассматривает возможность обхода конгресса страны, чтобы расширить полномочия военных над полицией. Лилия?

Особенно учитывая беженцев, ожидающих решения в Мексике. Том Уэйт, спасибо.

Дата выхода в эфир 15 августа 2022 года.